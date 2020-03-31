فايلر: أرحب مبدئيا بالتجديد مع الأهلي وهذا أصعب ما قابلني معه.. وحقيقة مفاوضات الزمالك

أبدى ريني فايلر المدير الفني للأهلي ترحيبه بشكل مبدئي بتجديد تعاقده مع الأهلي الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وقال فايلر في حواره لبرنامج "ملعب أون تايم" عبر قناة "أون تايم سبورتس" ردا على تجديد تعاقده: "حتى الآن، لم نتحدث بالتفاصيل عن تمديد تعاقدي. هناك نية مشتركة للاستمرار ولا نعرف ماذا يحدث في الظروف الحالية من تفشي فيروس كورونا، ومن الطبيعي أن أتخيل بقائي مع الأهلي ولكن الظروف الحالية أجلت القرار النهائي".

وواصل "أتخيل أنني مستمر مع الأهلي، أنا سعيد وأظن أن النادي يريد استمراري لكنني أريد السير خطوة بخطوة".

وكان FilGoal.com كشف في وقت سابق ترحيب المدرب السويسري بتجديد تعاقده مع الأهلي ويتبقى فقط عقده لجلسة مع رئيس النادي محمود الخطيب. (طالع التفاصيل)

حقيقة الخلافات مع سيد عبد الحفيظ

وتحدث فايلر عن جهازه المعاون في الأهلي قائلا : "تعديلات في الجهاز؟ أي مدرب لديه رغبات وأنا سعيد بكل جهازي الحالي سواء مصريين أو أجانب، لا أظن أنه سيحدث أي تغيير الآن، وأريد أن أشدد أن تقييمي للاعبين فني فقط".

وبسؤاله عن حقيقة الخلافات بينه وبين مدير الكرة سيد عبد الحفيظ رد بحسم " أعلم أن هناك شائعات كثيرة تقال، لكن لا يوجد أي خلاف أو مشاكل معه على الإطلاق".

أما عن سامي قمصان المدرب المساعد فقال فايلر: " بالنسبة لي مثل كل أعضاء الجهاز، أعطيهم كلهم نفس القيمة وكلهم عندي يشكلون نفس القيمة".

وبسؤاله هل طلب تعيين هاني رمزي المدرب العام السابق لمنتخب مصر في جهازه الفني أثناء تعاقده مع الأهلي رد فايلر " أفضل الحديث عن أعضاء جهازي الحاليين فقط. معي جهاز رائع، والطائرة لا تطير دون مساعدين وملاحين مميزين".

كيف تعاقد مع الأهلي وحقيقة مفاوضات الزمالك

وانتقل فايلر للحديث عن مفاوضات الأهلي الصيف الماضي وقال: "لا يمكن رفض عرض من الأهلي، إنه ناد كبير، لم يكن لدي تردد للحظة واحدة، وأخذت قرار لتحقيق نتائج جيدة هنا".

وأضاف "لم أخف من أي شيء، أحترم كل الفرق لكن لا أخاف من تدريب أي فريق. يجب أن أكون على قدر الثقة ومعي جهاز قوي يساعدني".

وعن مفاوضات الزمالك قال: "لم أخف من أي شيء، أحترم كل الفرق لكن لا أخاف من تدريب أي فريق. يجب أن أكون على قدر الثقة ومعي جهاز قوي يساعدني".

أما عن تحضيره للقدوم إلى الأهلي فقال: شاهدت لاعبي الأهلي قبل الحضور إلى مصر، لأبدأ بداية جيدة قمت بإعداد جيد لمعرفة الفريق وشكل المنافسة".

وأكمل "بداية التفاوض كان مع خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي، ثم تقابلنا في مقابلة أولية، وبعدها استمر التفاوض ووقعنا العقد".

وأضاف "فكرنا في بنود العقد، لا أريد الدخول في تفاصيل، شعرت أنني قادر على النجاح مع الأهلي. لم أخف وأنا سعيد هنا".

وتابع فايلر "أكبر تجربة لي في تاريخي قبل الأهلي كانت مع أندرلخت، أحترم كل الفرق التي دربتها، وأنا فخور جدا بوجودي مع الأهلي".

وأردف "شائعات كثير تقال حول مشواري مع أندرلخت ورحيلي بسبب خلافات، ما أقوله هو ما يجب أن يؤخذ علي، أحيانا يقال عني كلام صحيح أو خاطئ".

أصعب شيء مع الأهلي ولماذا لا يركز مع الآراء المختلفة

وعن أصعب شيء مع الأهلي قال: "في بداية مشواري مع الأهلي، لم أجر فترة إعداد للفريق وهذا كان خارج اختياري، هذا أمر صعب لكن تغلبنا عليه والبداية كانت جيدة".

أما عن سبب عدم سماعه للآراء المختلفة قال: "لا أحب السماع للآراء العامة، أفضل التركيز في عملي، لو تأثرت بالأراء لن أعمل بالشكل الذي يرضيني".

وتابع "أركز في عملي، وشعوري بحب وفرحة جمهور الأهلي الغفيرة وذات الطابع المختلف تسعدني كثيرا لكنني أركز في عملي في المقام الأول".

وأتم "هناك في النادي أناس عملهم أن ينقلوا لي المعلومات، لكن ما أركز فيه في المقام الأول هو عملي مع الفريق واللاعبين في الملعب".

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