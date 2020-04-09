رئيس سامبدوريا: يجب إنهاء الموسم فورا.. كيف نلعب في ملاعب صامتة؟

الخميس، 09 أبريل 2020 - 13:37

كتب : FilGoal

مانولو جيابياديني - سامبدوريا - الدوري الإيطالي

يرى ماسيمو فيريرو رئيس سامبدوريا أن الدوري الإيطالي سيفقد مذاقه إذا عادت مبارياته لتجري بدون حضور جماهيري، محبذا إلغاء الموسم بعد انتشار فيروس كورونا.

وقال فيريرو في حوار مع صحيفة Telenord:"لنقل إن البطولة لابد أن تنتهي فورا".

وأضاف "أقول ذلك بقلب بحزين، لأني أريد عودة البطولة، لكن فقط حين أرى ملعبنا الجميل يملأه الجمهور ومعه الطبول. تابعت مباراة سامبدوريا وفيرونا التي جرت بدون جمهور، آلمني مشاهدتها تُلعب في صمت. كيف تحتفل بنتيجة في هذه الأجواء الكئيبة؟".

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واستمر "لماذا نرهق أنفسنا باللعب بدون جمهور، الألوان حولنا، الضجيج والتشجيع، هذه كرة القدم، هذه المتعة، 90 دقيقة من الأدرينالين. مباراة بلا جمهور، كيف؟".

وتوقف الدوري الإيطالي قبل منتصف مارس الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا في الدولة وتجري مناقشات لإمكانية استئنافه بدون حضور جماهيري.

ولم تتضح بعد إمكانية استئناف البطولة بعد انتشار فيروس كورونا في إيطاليا.

ويحتل سامبدوريا المركز 16 في ترتيب البطولة ورصيده 26 نقطة مبتعدا بنقطة عن المراكز الثلاثة الأخيرة التي يهبط أصحابها إلى دوري الدرجة الثانية.

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