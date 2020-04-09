المقاولون لـ في الجول: إلغاء الدوري؟ لن يتم اتخاذ قرار ضدنا.. نحن الأكثر جماهيرية بعد القطبين

يرى محمد عادل المشرف العام على كرة القدم بالمقاولون العرب أنه من المبكر الحديث عن إلغاء الدوري وأنه واثق بألا يتخذ أي قرار ضد الفريق الذي يعتبره الأكثر جماهيرية بعد الأهلي والزمالك.

وكان قد تجدد تعليق النشاط الرياضي في مصر لنهاية أبريل للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال محمد عادل في تصريحات لـ FilGoal.com: "من المبكر الحديث عن إلغاء الموسم، فيفا أعلن أن الدوريات من الممكن أن تستمر لشهر سبتمبر".

وأضاف "لا نحتاج سوى شهرين لإنهاء الموسم عند عودة الدوري، لذلك من المبكر الحديث عن ذلك ونحن في شهر أبريل".

وشدد "الأهم أن نظل متكاتفين في الوقت الحالي من أجل عبور الأزمة والتعاون لمصلحة البلد، وأتوقع استكمال الدوري في أي وقت".

وعن استعداد اللاعبين قال عادل: "أرى حاجتهم من أسبوعين إلى ثلاثة ليكونوا مستعدين للعودة".

وتابع "لست مسؤولا فنيا بالتأكيد لكن أثق في تفهم اللاعبين واستعدادهم وتدربهم من المنزل لمصلحتهم".

وعن موقف المقاولون حال إلغاء الدوري شدد عادل "لا أعتقد أن يصدر قرارا ضد النادي".

وأوضح "العام الماضي تم ظلم المقاولون بعدم خوضه البطولة العربية رغم أنه في المركز الخامس وكان الأحق".

وواصل عادل "لا أحد يقول بسبب الأكثر جماهيرية، المقاولون أكثر جماهيرية بعد الأهلي والزمالك وأقول ذلك عن قناعة".

وكشف "المقاولون العرب في كل المحافظات وخارج مصر، يمكنكم العودة لنهائيات إفريقيا التي خاضها المقاولون وشهدت حضورا جماهيريا غفيرا، الاستاد عن آخره".

وأتم تصريحاته بالحديث عن موقف طاهر محمد طاهر "كما تحدثت سابقا، طاهر غير معروض للبيع داخل مصر".

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