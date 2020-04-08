طلعت يوسف لـ في الجول: إذا استمر التوقف لشهر 6 ستكون الأمور صعبة.. قد نلجأ للتواصل الإلكتروني

يرى طلعت يوسف المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري أن توقف المسابقات المحلية حتى شهر يونيو المقبل سيجعل الأمور صعبة جدا.

وتجدد تعليق النشاط الرياضي في مصر حتى نهاية شهر أبريل الجاري مع تجديد حظر التجوال لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وقال طلعت يوسف في تصريحات لـ FilGoal.com: "ما تمر به الكرة في العالم أمر صعب ولا يستطيع أحد التكهن بالقرارات، فالأمور صعبة".

وشدد "إذا استمر التوقف لشهر يونيو مثلما يذكر، ستكون الأمور صعبة جدا، فعلى الأقل سنكون بحاجة إلى 6 أو 7 أسابيع من أجل عمل فترة إعداد جديدة".

وأوضح طلعت يوسف "اللاعبون حصلوا على راحة سلبية أكثر مما يحصلوا عليها بين الموسمين، وذلك في حالة استمرار التوقف إلى شهر 6".

وعن اللاعبين قال طلعت يوسف: "الموضوع صعب ومعظمهم لا يمتلك شخصية المحترف، وأي تدريبات في المنزل متوقع أن الغالبية منهم لا يقوم بها بشكل منتظم".

وأضاف "لذلك من الضروري استقدام اللاعبين في شكل مجموعات صغيرة إلى النادي ووضعهم على الميزان حتى لا نفاجأ في العودة بأن هناك زيادة في الوزن وتسبب لنا مشكلة".

وكشف "من المتوقع أن يكون هناك ضغط مباريات حال عودة الدوري بعد شهر يونيو، وهو ما قد يتسبب في كارثة في كمية إصابات للاعبين".

وأتم تصريحاته "من الممكن أن نلجأ إلى وسائل التواصل الإلكتروني وإجراء تدريبات لمجموعات من اللاعبين في بث مباشر مع أحمد عبد اللطيف متخصص التأهيل".

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