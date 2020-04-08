خليك في البيت – مودي الجارحي ولعبة الأسئلة.. مواجهات الجزيرة الأصعب وموقف لا ينسى ضد الزمالك

الأربعاء، 08 أبريل 2020 - 21:40

كتب : محمد يسري

مودي الجارحي - لعبة الأسئلة

إيمانا من FilGoal.com بدوره المجتمعي في محاربة فيروس كورونا ومساهمة في حملة (خليك في البيت)، نقدم لكم فقرة بتوجيه عدد من الأسئلة لأحد النجوم، يجيب عنه من منزله.

ضيفنا اليوم هو مودي الجارحي، لاعب الأهلي ومنتخب مصر لكرة السلة.

وهكذا كانت إجاباته على الأسئلة:

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- أفضل مباراة في مسيرتك؟

ضد الزمالك في نهائي كأس مصر 2007، أحرزت 27 نقطة وقمت بصناعة 6 نقاط.

- أكثر نقطة سجلتها وتفضلها؟

ثلاثيتي ضد سبورتنج في نهائي الكأس عام 2018، كانت في نهاية المباراة وسببا في الفوز بالبطولة.

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- أصعب موقف في مسيرتك؟

في مباراة الزمالك في نهائي الكأس عام 2007، حدثت مناوشات بيني وبين الجماهير، فقمت برمي الكورة تجاههم، كان علي ألا أقوم بهذا التصرف، لكني كنت صغير في السن.

- أصعب لاعب قمت بالدفاع ضده؟

أحمد منير لاعب سبورتنج ودارين كيلي لاعب المتحد اللبناني.

- أصعب لاعب قام بالدفاع ضدك؟

سُفيان بولحية لاعب منتخب الجزائر وخالد حمدي لاعب الجزيرة.

- أصعب مواجهة؟

مواجهات نادي الجزيرة في السنوات الماضية، بالإضافة للنادي الرياضي اللبناني.

- مثلك الأعلى قبل الاحتراف؟

عالميا ألان إيفرسون لاعب فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز، وفي مصر طارق الغنام، رغم إنه لا يلعب في نفس المركزي لكني كنت أتمنى أن أحقق للنادي ما حققه من بطولات وأن تتغنى الجماهير باسمه مثله، وأيضا مدحت وردة.

- مدرب أثر في مسيرتك؟

حنفي هيكل حين كنت في الـ14 من عمري، سيد مصطفى وأنا عمري 16 عاما، طاهر رجب، نبيل بخيت وأشرف توفيق السبب في لعبي للفريق الأول والانضمام لمنتخب مصر.

- أفضل 5 لاعبين كرة سلة في التاريخ؟

تشيكلي سيكون: كوبي براينت، ستيفن كيري، ليبرون جيمس، شاكيل أونيل ومايكل جوردان.

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خليك في البيت مودي الجارحي لعبة الأسئلة
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