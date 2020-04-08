إنييستا يستبعد فكرة عودته إلى برشلونة

رفض أندرياس إنييستا لاعب فيسيل كوبه الياباني اقتراح عودته إلى ناديه السابق برشلونة في الموسم المقبل.

وقال إنييستا لصحيفة أوندا سيرو: "أريد الاستمرار في لعب كرة القدم، وربما أيضا الجلوس في المنزل خلال هذه الفترة يجعل مسيرتي الكروية تصل لنهايتها".

قبل أن يستدرك "عقدي ممتد مع فريقي حتى عام 2021 ولدي دوافع كبيرة ورغبة للاستمرار في لعب كرة القدم".

وبسؤاله عن إمكانية عودته إلى برشلونة مرة أخرى في الموسم المقبل رفض النجم الإسباني المخضرم هذا الاقتراح تماما مؤكدا أنه لا يفكر في ذلك الأمر.

ورحل إنييستا البالغ من العمر 36 عاما عن برشلونة في 2018 بعد مسيرته امتدت لـ18 عاما مع الفريق الكتالوني.

ولعب إنييستا مع برشلونة 674 مباراة في مختلف البطولات وفاز معهم بـ32 لقبا.

كما فاز مع منتخب إسبانيا بلقب كأس العالم 2010 وكأس الأمم الأوروبية مرتين في 2008 و2012.

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