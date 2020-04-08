الاتحاد لـ في الجول: ما فعلناه جعلنا نعبر الأزمة بشكل جزئي.. ولا نفكر في إلغاء الدوري الآن

قرر اتحاد الكرة مد تأجيل إيقاف الدوري حتى نهاية شهر أبريل الجاري بعد مد حظر التجول في مصر لأسبوعين جديدين بسبب تفشي فيروس كورونا.

فهل ذلك التأجيل يهدد استكمال المسابقة أم ستعود؟

أجاب محمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري لـFilGoal.com: "إلغاء المسابقة أو استكمالها لا يقلقنا ولا نفكر فيه الآن، أهم شيء لدينا عبور الجميع تلك الأزمة".

وتابع "إن استمر التوقف لفترة أطول أعتقد أن الجهاز الفني بقيادة طلعت يوسف لديه خطط لمواجهة الأمر وأعطى الفريق تدريبات يؤديها كل لاعب في منزله مع وضع عقوبات عليهم حال زيادة الوزن".

وعن توقف الدوري والأزمة الاقتصادية قال مصيلحي: "لا توجد موارد بسبب توقف عقود الرعاية أو اشتراكات الأعضاء بعد غلق الأندية".

واستدرك "لكننا الأقل ضررا لأننا صرفنا للاعبين ما بين 70 إلى 75% من مستحقاتهم على مدار الموسم والمتبقي سيكون نسبة المشاركة في المباريات الـ25%".

وأتم "لذا لا توجد لدينا أزمة كبيرة وخاصة في فريق الكرة".

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