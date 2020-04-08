ريال مدريد يتفق مع لاعبيه والعمال على تخفيض رواتبهم

أعلن ريال مدريد عبر موقعه الرسمي اليوم الأربعاء عن توصله لاتفاق مع فريق كرة القدم والسلة إلى جانب المدراء التنفيذيين في النادي على تخفيض رواتبهم بنسبة 10 إلى 20% اعتمادا على الظروف التي تؤثر على الموسم الرياضي الحالي.

هذا القرار جاء في ظل توقف النشاط الرياضي في شتى بقاع العالم في ظل تفشي فيروس كورونا.

وأوضح بيان النادي الملكي أن هذا القرار الذي اتخذه اللاعبون والمدربون والموظفون يتجنب الإجراءات القوية التي تؤثر على باقي عمال النادي.

هذا بالإضافة للمساهمة في الأهداف الاقتصادية للنادي في ضوء انخفاض الدخل الذي يعانيه مؤخرا.

وأكد ريال مدريد فخره بجميع عناصر عائلته والتي تشكل قيمه التي لا تتزعزعو تصبح ذات قيمة خاصة في ظل الظروف الصعبة.

ويتمنى ريال مدريد الشفاء العاجل لكل المرضى بالفيروس المستجد.

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