كرة سلة - نوران الجيزي لـ في الجول: فخورة بالانضمام للمنتخب ولشقيقتي دور كبير في مستواي

يواصل لاعبو ولاعبات الرياضة المصرية التدرب من المنزل بسبب تعليق النشاط الرياضي من جديد حتى نهاية شهر أبريل الجاري.

وتواصل FilGoal.com مع نوران الجيزي لاعبة نادي الزمالك ومنتخب مصر للناشئات.

وبسؤال نوران عن بدايتها مع اللعبة قالت: "أنا من مواليد 2002، وبدأت ممارسة كرة السلة في سن 4 سنوات، تعلقت باللعبة عن طريق شقيقاتي نانسي وندى لأني كنت أذهب معهن إلى التدريبات".

وعن كيفية التعامل خلال فترة التوقف أوضحت "نتدرب من المنزل من أجل الحفاظ على اللياقة البدنية، هناك نظام غذائي معين نسير عليه للحفاظ على الوزن أيضا".

وبالحديث عن التصعيد للفريق الأول بنادي الزمالك قالت: "تم تصعيدي منذ كان عمري 16 عاما، قام بذلك فتحي عبد العزيز المدير الفني لأنه عمل معي كثيرا وهو من علمني كرة السلة لذلك يعلم مستواي جيدا".

وأضافت "في ذلك التوقيت لم تسمح اللوائح بمشاركتي في المباريات الرسمية في ذلك السن، لذلك قام بتصعيدي للتدرب مع الفريق الأول لاكتساب الخبرات".

وتابعت "تم تجهيزي لما بعد ذلك، وكنت حاصلة على لقب بطولة الجمهورية مع فريقي وكذلك ألعب لمنتخب الناشئين، وعندما وصلت للسن القانوني شاركت مع الفريق الأول في معظم اللقاءات".

وبسؤالها عن الزمالك وعدم المنافسة على الألقاب قالت نوران: "كان الفريق يعيش فترة جيدة قبل توقف نشاطه والعودة مرة أخرى تحت قياد فتحي عبد العزيز".

"وبناء على ذلك الفريق الآن في مرحلة العودة مرة أخرى وبناء فريق قوي، لأنه يضم أفضل العناصر".

وشددت "الزمالك يعتمد على أبناء النادي بعكس الفرق الأخرى التي تضم لاعبين أجانب".

وواصلت "كنا نعيش هذا الموسم أيضا بفترة جيدة بعد ضم لاعبة أمريكية وتم الاستفادة منها، وتحسن مستوى الفريق كثيرا".

وأضافت نوران "لدينا لاعبات بمستوى رائع مثل ندى وميار البوهي وباقي اللاعبات، ولدنيا روح وعزيمة على عودة الزمالك لموقعه الصحيح في الفترة المقبلة".

وتابعت "هناك دعم لنا من مجلس الإدارة برئاسة مرتضى منصور، ونعد بعودة الفريق لموقعه الطبيعي".

وبالانتقال بالحديث عن التواجد في المنتخب بهذه الفترة قالت: "تم اختياري في منتصف الموسم الحالي لتجمع المنتخب الأول استعدادا للبطولة العربية التي كان مقرر لها شهر يوليو المقبل، وخضت 3 تدريبات بالفعل".

وأضافت "حتى الآن لم يتم تصفية المجموعة المختارة، إذ من المفترض أن تتم عقب عودة النشاط".

وأوضحت نوران "سيتم اختيار 12 لاعبة ولدي ثقة بالتواجد في هذه المجموعة التي ستسافر حال إقامة البطولة".

وعن عودة النشاط قالت: "أعتقد أن الأمر سيطول، الأهم سلامة الجميع هذا أهم من أي نشاط، وفي حال العودة سيكون الأمر ليس بالصعب نسبيا بالنسبة للحالة البدنية لأن الجميع يتدرب في منزله".

وبالحديث عن تواجد شقيقتها ندى معها في نفس الفريق أوضحت نوران "ندى قائدة الفريق، على المستوى النفسي بالتأكيد هذا يضيف لي الكثير، فهي دائما ما تمنحني النصائح".

وأضافت "ندى تمتلك خبرات ومهارات لذلك أتعلم منها دائما، ونفهم بعض جيدا من نظرة واحدة أثناء المباريات".

وشددت نوران "اما بالنسبة للمجاملات بسبب ندى فهذا أمر لم يحدث بالتأكيد، تم تصعيدي بناء على رأي فني للجهاز بالكامل في ذلك التوقيت".

وكشفت "للعلم علمت بخبر تصعيدي من زميلاتي وليس شقيقتي، وبالتأكيد ندى ليس لها دخل نهائي في مشاركتي أساسيا لأن الأمر فني والجميع يعلم ذلك".

وبالحديث عن مثلها الأعلى اختارت نوران "ندى لأنها قائدتي في الفريق قبل أن تكون شقيقتي، وأيضا أحب طريقة لعب الحسيني سمير وأنس أسامة".

وأضافت "أبي وأمي وشقيقاتي كان لهم تأثير قوي في حياتي، كذلك فتحي عبد العزيز وعلياء عاطف مدربيني".

وأخيرا بالحديث عن حلم الاحتراف قالت نوران: "أحلم وأتمنى الاحتراف في سن صغير، خاصة لو أتيحت لي الفرصة في أمريكا لاستكمال تعليمي الجامعي خارج مصر".

وأتمت تصريحاتها "وذلك لتطوير مستواي الفني ومن ثم أعود لأفيد نادي الزمالك وأحصد معه البطولات حتى لا يحتاج إلى لاعبة محترفة، ولكن تركيزي حاليا معا لفريق حتى تتاح الفرصة".

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