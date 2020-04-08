الأول في إيطاليا.. نابولي يستغنى عن 30 موظفا بسبب فيروس كورونا

الأربعاء، 08 أبريل 2020 - 18:11

كتب : FilGoal

نابولي

أصبح نابولي أول ناد إيطالي يستغنى عن مجموعة من موظفيه أثناء تفشي فيروس كورونا.

ووفقا لشبكة "ميدياسيت" الإيطالية فأن البارتينوبي استغنى مؤقتا عن 30 موظفا يعملون عن بعد ولن يتم دفع أجورهم لمدة شهرين.

ولم تعلن الحكومة الإيطالية أي مخطط لتغطية أجور العمال الذين توقف عملهم بسبب تفشي فيروس كورونا.

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ومن المنتظر أن يبدأ نابولي في وضع خطط جديدة لرواتب لاعبي الفريق بعدما سمحت رابطة الدوري الإيطالي بخفض ثلث رواتب اللاعبين.

وتعمل الرابطة على عودة الدوري الإيطالي مع نهاية مايو أو بداية يونيو المقبل لاستكمال المتبقى من الموسم في العاصمة الإيطالية روما.

ووفقا لصحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية فأن هناك اقتراحا بتجمع الـ 20 فريقا في روما وخوض المباريات ما يقلل فرص السفر والتواصل مع من هم خارج العاصمة.

وستجرى فحوصات طبية للاعبين والأطقم الفنية وسيستبعد الصحفيين من الملاعب.

سيستمر هذا الحجر الصحي لمدة 45 يوما، وهو ما يكفي لإعادة اللاعبين إلى لياقتهم بعد فترة التوقف الطويلة.

ويتواجد في روما 3 ملاعب قادرة على استضافة مباريات الدوري الإيطالي، ملعب فلامينو وستاديو بينتو ستريب معقل فروسينوني وملعب الأولمبيكو.

ويعد شمال إيطاليا هو الأكثر تضررا من فيروس كورونا على عكس العاصمة روما وجنوب إيطاليا.

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نابولي في إيطاليا الدوري الإيطالي فيروس كورونا
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