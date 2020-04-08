صدقي: سأخفف عقوبة زيادة الأوزان على اللاعبين أثناء التوقف لأنني زدت في الوزن

أعلن حمادة صدقي المدير الفني لسموحة أنه بصدد تخفيف العقوبة المالية على لاعبيه حال زيادة أوزانهم خلال فترة توقف النشاط بسبب وباء كورونا.

وقال صدقي عبر البرنامج الإذاعي "وان تو": "مدرب الأحمال الإنجليزي ويل، خصص برامج يومية للاعبين في منازلهم، وطلب من كل لاعب أن يشتري دراجة تدريبات في البيت، والتدريبات مصورة لمدة 5 أيام أسبوعيا ثم راحة يومين".

وشدد "الراحة يجب أن تكون إيجابية بشكل عام وليست سلبية تماما".

وتابع "تسلمت أوزان اللاعبين قبل التوقف، وخصصت غرامة مالية كبيرة سأقوم بتخفيضها لأنني أيضا زدت في الوزن بسبب التزام البقاء في المنزل".

وعن التغريدة التي نشرها الحساب الرسمي لنادي سموحة تلمح للاستغناء عنه، قال حمادة صدقي "من أرسل لي التغريدة رئيس النادي فرج عامر. موقع النادي أعلن توجيه الشكر للجهاز الفني على ما قدمه خلال الفترة الماضية، وتم التعديل على توجيه الشكر لتبرعنا".

الحساب الرسمي لسموحة نشر تغريدة قال فيها إنه تم توجيه الشكر للجهاز الفني على ما قدمه خلال الفترة الماضية، ثم قام بالتعديل وأوضح أن الشكر يرجع لتنازل الجهاز الفني عن بعض من مستحقاته جراء توقف المسابقة بسبب تفشي فيروس كورونا.

أوضح "تنازلت عن 50% من راتبي مقابل 25% من رواتب الجهاز المعاون، وأنهيت الأمر بالاتفاق مع المدير المالي بعد الرجوع لرئيس النادي الذي ترك لنا حرية القرار".

واستدرك "اللاعبون أيضا عليهم دور، لكن اللائحة في سموحة مختلفة فهي لا تعتمد على الرواتب الشهرية بل دفعات مالية، تقاضوا منها دفعة في فبراير الماضي ويتبقى لهم 15% من الراتب السنوي ستصرف في دفعة بشهر مايو وفي نهاية الموسم يتم صرف 25% التي تمثل نسبة المشاركة في المباريات".

وعن تصوره لاستئناف النشاط، واصل المدير الفني لسموحة "لقد حصلنا على الراحة السلبية الكافية، نحتاج فترة تأهيل للاعبين لإقامة الدور الثاني من الموسم الجاري، ثم أسبوعين راحة بعدها يقام الدور الأول من الموسم الجديد وأسبوع يفصل بينه وبين الدور الثاني".

وأتم تصريحاته "أقترح أن تقام المباريات كل 3 أيام في منطقة معينة تضم 4 ملاعب يتم تعقيمها والكشف عن كل المتواجدين، هناك سيناريوهات عديدة يمكن تنفيذها بانتظار موافقة المسؤولين".

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