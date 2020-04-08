اتحاد الكرة: مصر سباقة في تنفيذ قرار فيفا بمد عقود اللاعبين لنهاية الموسم

الأربعاء، 08 أبريل 2020 - 15:19

كتب : FilGoal

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قال وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة إن مصر كانت سباقة لتنفيذ قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشأن تمديد تعاقد اللاعبين لنهاية الموسم الجاري، الذي توقف لأجل غير مسمى للحد من تفشي فيروس كورونا.

وأوضح العطار عبر البرنامج الإذاعي "وان تو": "العقود في الدوريات الأوروبية تتحدد باليوم تبدأ من 1 يناير إلى 31 مايو، وبما إن الدوريات تم تعليقها، وبعض العقود تنتهي بحلول يوم 31 مايو، والدوري لم يكتمل، لذا القرار أن تمتد العقود لنهاية الموسم الجاري".

وأشار "نحن سباقون في تطبيق هذا البند منذ فترة، عقود اللاعبين في مصر تنتهي مع نهاية الموسم التي لم تكن ثابتة ومحددة بموعد معين في السنوات الأخيرة لظروف عديدة".

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وبشأن مد تعليق البطولات لنهاية الشهر الجاري، قال العطار "اتحاد الكرة جزء من الدولة وبالتالي مد تعليق المباريات لأسبوعين لحين أن تزول الغمة".

وأتم تصريحاته "وضعنا أكثر من سيناريو لاستئناف الدوري، يتوقف التنفيذ على السماح بالحركة والتجمعات في البلد لإقامة التدريبات، وننتظر الحالة العامة لحين انتهاء الوباء".

وكان "فيفا" قد أعلن في وقت سابق مد عقود لاعبي الفرق التي تنتهي في شهري مايو ويونيو، لتنتهي بنهاية الموسم الجاري بعد استئنافه.

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