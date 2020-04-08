مورينيو: ما فعلته كان خطأ.. يجب أن نساعد السلطات للحد من تفشي الفيروس

قال جوزيه مورينيو مدرب توتنام إنه يتقبل أن تدريبه لتانجاي ندومبيلي لاعب وسط فريقه في حديقة عامة لم يكن أمرا صحيحا. وذلك بعد أن خرق قوانين العزل المجتمعي.

وصرح مورينيو كما نقلت شبكة "سكاي سبورتس" قائلا: "أتقبل أن أفعالي لم تكن متوافقة مع بروتوكول الحكومة، ويجب أن نتواصل فقط مع أسرتنا في منازلنا".

وأضاف "من الضروري أن نلعب دورنا ونتبع نصيحة الحكومة لندعم أبطالنا في الهيئات الصحية المختلفة وننقذ حيواتنا".

مورينيو شوهد وهو يدرب تانجاي ندومبيلي في حديقة عامة، بعدما شوهد ثنائي توتنام، دافينسون سانشيز وريان سيسينون يركضان جنبا إلى جنب في تدريب آخر.

فيما صور سيرجي أورييه ظهير توتنام نفسه عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام وهو يركض بجانب صديق له.

الأمر الذي تسبب في غضب عارم من الجماهير والسلطات ضد نادي توتنام لعدم اتباعه قوانين العزل المجتمعي للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩".

مسابقات كرة القدم في العالم متوقفة بسبب تفشي فيروس كورونا، الذي أصاب أكثر من مليون و٤٢٦ ألف شخص وقتل ما يقرب من ٨٢ ألف شخصا.

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