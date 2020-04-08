اختبار في البيت - من سجل هذه الأهداف لمنتخب مصر؟

الأربعاء، 08 أبريل 2020 - 13:15

كتب : FilGoal

اختبار في البيت

هل تتذكر جيدا أبرز مباريات الفراعنة؟ هل تتذكر بعناية مسجلي أهداف المواجهات التي لا تنسى؟

حسنا، هيا اختبر قدراتك.

اختبار في البيت جديد يقدمه FilGoal.com، هذه المرة عن الفراعنة.

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