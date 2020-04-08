اختبار في البيت - من سجل هذه الأهداف لمنتخب مصر؟

هل تتذكر جيدا أبرز مباريات الفراعنة؟ هل تتذكر بعناية مسجلي أهداف المواجهات التي لا تنسى؟

حسنا، هيا اختبر قدراتك.

اختبار في البيت جديد يقدمه FilGoal.com، هذه المرة عن الفراعنة.

هيا شارك.

وشارك نتيجة الاختبار مع أصدقائك.

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