تأثير البقاء بالمنزل؟ حساب سموحة يوجه الشكر للجهاز الفني ويعتذر عن الخطأ غير المقصود

الأربعاء، 08 أبريل 2020 - 00:16

كتب : FilGoal

حمادة صدقي - الهلال السوداني

يبدو أن حساب نادي سموحة لا يزال يعاني من أزمة توقف النشاط الرياضي في مصر بسبب تفشي فيروس كورونا.

حساب النادي عبر حسابه الرسمي على "تويتر" توجيه الشكر لحمادة صدقي المدير الفني للنادي وجهازه المعاون عقب أقل من ساعات قليلة من تقليصهم رواتبهم بسبب توقف النشاط الرياضي.

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وكان الجهاز الفني بقيادة حمادة صدقي قد قرروا تقليص رواتبهم حتى انتهاء أزمة فيروس كورونا (طالع تصريحات أحمد ناجي).

وفي أقل من 10 دقائق تراجع الحساب ومسح التغريدة السابقة معللا بالخطأ الغير مقصود، إذ كان الخطأ في توجيه الشكر للجهاز الفني عقب مباردتهم بتخفيض الراتب.

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وجاء اعتذار حساب النادي الرسمي: "نعتذر عن الخطأ السابق الغير مقصود على الاطلاق حيث ان مجلس ادارة النادي يتقدم بالشكر للجهاز الفني لفريق الكرة لتنازلهم عن جزء من مستحقاتهم ومرتباتهم خلال الفترة المقبلة نظراً لما تشهده البلاد من ظروف غير معتادة وليس توجيه الشكر لهم بشكل تام وعزلهم من مناصبهم".

وأضاف "ونكرر التأكيد أن الخطأ كان غير مقصود على الاطلاق ونقدم خالص الاسف والاعتذار للجميع".

وما هي إلا دقائق حتى سخر مسؤول الحساب من خطئه قائلا: "القعدة في البيت صعبة اوي يا جماعة الواحد نسي الشغل والله".

ثم تبعها "خلاص يا شباب غلطنا ومشينا الناس بالغلط واعتذرنالهم، نرجع تاني بقى لمسلسلاتنا ونومتنا ولا كأن فيه حاجة حصلت".

وتولى حمادة صدقي مهمة الفريق السكندري في يناير الماضي، وأوقف سلسلة انتصارات الأهلي في الدوري المصري عقب التعادل معه في افتتاح الدور الثاني من الدوري المصري.

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