نبيه: طالبت كوبر بالرحيل حال التتويج بكأس الأمم.. وحذرته ألا يفتعل المشاكل خوفا من إقالتنا بعد التأهل للمونديال

كشف أسامة نبيه عن كواليس دارت بينه وبين هيكتور كوبر المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر.

قال نبيه خلال استضافته عبر قناة أون تايم سبورتس 2 "في جلسة مع الجهاز الفني قبل المباراة النهائية ضد الكاميرون، طالبت كوبر بأن يرحل الجهاز الفني إذا توجنا بكأس الأمم".

وأضاف "لقد اندهش الجميع مما أقوله، وبررت لهم موقفي بأنه من الأفضل أن نرحل على من الجابون (على حصان أبيض)، لأنني أعرف العقلية في مصر، ولا ننتظر حتى يتم التقليل منا فيما بعد".

واستدرك المدرب العام الأسبق للمنتخب "بعد الإخفاق قلت إن ربنا يحمل لنا خيرا أكبر من بطولة كأس الأمم".

وتابع "خسرنا المباراة النهائية ليس كرة قدم، لكنا كما أكد هيكتور كوبر ليلة مباراة الكاميرون بأن عدونا الأول هو التعب والإرهاق والإصابات، بدليل أن منتخب الكاميرون سجل هدفيه في الدقيقتين 84 و87".

وانتقل أسامة نبيه للحديث عن مرحلة ما بعد التأهل لكأس العالم (روسيا 2018)، قائلا "تحدثت مع كوبر وقلت له انتبه حاول ألا تفتعل المشاكل في الفترة القادمة".

وكشف "أبلغت كوبر بأن هناك نغمة تطالب بتعيين جهاز فني آخر للمنتخب في كأس العالم، لدرجة أن البعض اقترح أن نسافر إلى روسيا من أجل تكريمنا".

وأقر نبيه "حينها تخوفت أن تتصاعد النغمة بين الإعلام والمسؤولين والجماهير، وتتم إقالتنا، لم يكن مقبولا أن يضيع عملنا بالكامل بعد تحقيق حلم كبير بالتأهل لكأس العالم".

وأتم تصريحاته "كنت مقتنعا برحيلنا بعد كأس العالم، لقد أديت مهمتي على أكمل وجه، ووصلت لمرحلة الوحش.. لكن ربما إذا كان تم التجديد للجهاز الفني قبل كأس العالم (ولو بشكل صوري) لربما أثر ذلك على أداء الفريق والتزام اللاعبين فنيا في الملعب".

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