ثنائي إيطاليا ونادي بيكام يتنافسون لضم دافيد سيلفا

بدأت الأندية التي ترغب في ضم دافيد سيلفا قائد مانشستر سيتي في التحرك لإقناع النجم الإسباني بالتوقيع لها قبل انطلاق الموسم الجديد.

وذكرت صحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية أن ثنائي مدينة ميلان يرغب في ضم النجم الإسباني المخضرم.

ويرغب ميلان بشدة في ضم سيلفا ويريد أن يسبق باقي منافسيه في المفاوضات مع قائد الفريق السماوي الحالي.

وبخلاف إنتر وميلان، يسعى نادي ميامي الأمريكي في ضم دافيد سيلفا ضمن خطته للتعاقد مع أكبر عدد من النجوم استعدادا للموسم المقبل.

ميامي أيضا يحاول ضم إديسنون كافاني مهاجم باريس سان جيرمان ومنتخب أوروجواي بخلاف دافيد سيلفا.

سيلفا كذلك لم يغلق الباب أمام إمكانية عودته إلى الدوري الإسباني مرة أخرى وفي حالة تلقيه عروضا من أحد أندية الليجا سوف يدرسها جيدا.

وينتهي تعاقد دافيد سيلفا البالغ من العمر 34 عاما مع مانشستر سيتي بنهاية الموسم الجاري.

وكان سيلفا ومانشستر سيتي أعلنا في وقت سابق أن الموسم الجاري هو الأخير له بالقميص السماوي.

ويلعب سيلفا مع مانشستر سيتي منذ عام 2010 عندما انضم للسماوي قادما من فالنسيا الإسباني.

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