فان دايك يختار فريقه الخماسي في الدوري الإنجليزي

اختار فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي بكل مركز ليكون فريقه الخماسي المثالي.

وطُلب من فان دايك اختيار فريق مكون من خمسة لاعبين من الدوري الإنجليزي، بشرط ألا يكون من بينهم أي لاعب من الريدز، حسب الموقع الرسمي لليفربول.

واختار الهولندي في حراسة المرمى، البرازيلي إيدرسون حارس مانشستر سيتي، وقال عنه:"إنه حارس ممتاز. هذا الموسم رأينا عددًا أكبر من الحراس الجيدين مقارنة بالمواسم الماضية. أرى أن أليسون هو الحارس الأفضل، ولكن إيدرسون هو أفضل الباقين".

أما المدافع فكان آيمريك لابورت مدافع سيتي، علل فان دايك ذلك بقوله:"لقد أظهر كم هو لاعب مهم في فريقه، وهو مدافع رائع للغاية. إنه مدافع استثنائي، ولذلك اخترته في فريقي".

لاعب الوسط كان زميلهما كيفن دي بروين، وقال مدافع ليفربول مازحا:"يبدو أنني سأختار لاعبين من مانشستر سيتي فقط! لسنا بحاجة للتحدث كثيرًا عن كيفن، فهو شخص لطيف ولاعب من طراز فريد. أنا أكن له الكثير من الاحترام، وهو لاعب رائع".

ووقع اختيار فان دايك على سون هيونج-مين لاعب توتنام في مركز لاعب الوسط المهاجم، وعلق قائلا:"إنه لاعب سريع وقوي ويتسبب في العديد من المتاعب لكل المدافعين. سون يجيد إنهاء الكرة بالقدمين، ولذلك سأختاره ضمن فريقي".

أما في مركز المهاجم فوقع اختياره على بيير-إيمريك أوباميانج هداف أرسنال، وأوضح مدافع ساوثامبتون السابق "سأختار أوباميانج استنادًا على أرقامه الشخصية هذا الموسم، وهو أيضًا يشكل ثنائيًا هجوميًا جيدًا مع ألكساندر لاكازيت، سيرخيو أجويرو كذلك يستحق التواجد في فريقي، لقد حافظ على مستواه الرائع منذ قدومه إلى إنجلترا وسجل عددًا كبيرًا للغاية من الأهداف".

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