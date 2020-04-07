بعد فان باستن "النازي".. تحليل استبعاد رونالدينيو من FIFA 20

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 - 17:18

كتب : FilGoal

رونالدينيو - FIFA 20

تحلل شركة EA Sports مستقبل البرازيلي رونالدينيو في لعبة FIFA 20 بعدما سُجن في باراجواي بسبب جواز سفر مزور.

ووفقا لشبكة ESPN فأن البرازيلي قد يكون ثاني أسطورة يتم استبعادها من طور "ألتميت تيم" للعبة بعد الهولندي ماركو فان باستن.

وكانت تقارير سابقة قد ذكرت أن التنافس على أشده بين فرق السجن، لجعل رونالدو يلعب في فريقها.

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وتحتوي زنزانة أفضل لاعب في العالم عامي 2004 و2005 على تلفزيون ومروحة ويحصل على طعام من خارج السجن.

كما زار كارلوس جامارا قائد منتخب باراجوي السابق رونالدينيو في السجن رفقة عدد من اللاعبين السابقين.

وكان فان باستن نجم ميلان وأياكس السابق قد أُزيل من اللعبة بعدما أدلى بتعليقات نازية أثناء عمله لصالح شبكة Fox Sports.

وعلق فان باستن أثناء تحليل مباراة هيرامليس وأياكس مستخدما كلمة "sieg heil" وهي عبارة ألمانية تعني "انتصار بارد" وتحمل دلالات نازية بطريقة ساخرة.

العبارة الألمانية الأشهر والأكثر استعمالا في الحقبة النازية وقتما حكم أدولف هتلر ألمانيا، أطلقها فان باستن كدعابة دون أن يدري أن المشاهدين سيسمعونها.

أسطورة هولندا اعتذر على الهواء بسبب تصريحاته قائلا: "لم أقصد صدّم الناس، أردت فقط أن أسخر من هانز الألماني (المحاور) لكني آسف".

وأشارت شركة EA sports المطورة للعبة حينها عبر بيان بالتزامهم بالمساواة والتنوع إذ جاء فيه "نحن ندرك التعليقات الأخيرة التي أدلى بها ماركو فان باستن، لدينا توقعات بأن التزامنا بالمساواة والتنوع يتم دعمه عبر لعبتنا".

"على هذا النحو سنعلق عناصر الأساطير الخاصة بماركو فان باستن من أن تكون متاحة في الحزم و SBCs و FUT حتى إشعار آخر".

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