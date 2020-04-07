غريب في بلاد غريبة - محمد بدر وتمثيل منتخب جبل طارق وتصفيات اليورو

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 - 16:15

كتب : محمد عبد العظيم

غريب في بلاد غريبة

غريب لأنه يخوض تجربة متفردة، وبلاد غريبة لأن المصريين لم يعتادوا اللعب في هذه الدوريات.

FilGoal.com يقدّم سلسلة غريب في بلاد غريبة، ليست إعادة نشر لرحلات أنيس منصور إلى اليمن والكونغو الديمقراطية؛ وإنما للنبش في رحلات احترافية غير عادية للاعبين المصريين.

في هذه السلسلة، لن نسأل أبطالها عن تجاربهم في الدوري التركي أو الإنجليزي أو السعودي أو حتى الألماني، بل سنطير إلى مناطق أكثر غموضًا.

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بطل حلقة اليوم هو محمد بدر حسان لاعب نادي لينكس في جبل طارق.

لماذا جبل طارق وما الصعوبات التي عانيت منها هناك في البداية؟

اختياري لـ جبل طارق كان لأن الدولة تابعه للاتحاد الأوروبي، وأنا هنا منذ 5 سنوات وفي البداية كان لا أحد يعرفني والنواحي المادية كانت ضعيفة بعض الشيء واضطررت للعمل بجانب كرة القدم حيث عملت في حمل الطوب وتكسير المباني ولكن مع مرور الوقت نجحت في إثبات قدراتي مع فريقي وتحسن عقدي.

كان لدي بعض العروض في المالديف وجبل طارق وفي النهاية استقريت على الانضمام لنادي لينكس.

ما هي اللغة الرسمية في جبل طارق وهل تجيد التحدث بها؟

يتحدثون باللغة الإنجليزية والإسبانية، وبعض من اللغة مزيج بينهما، أجيد التحدث باللغتين.

ما هي الأكلة الشعبية في جبل طارق وهل تحبها؟

الأكلة الشعبية اسمها " تاباس" وهي عبارة عن طبق به لحم وسمك وفراخ، أحبها كثيرا وتعجبني.

موقف جيد وموقف سيء لك في جبل طارق؟

الموقف الجيد عندما اكون في الشارع وأجد طفلا ينادي بإسمي او يطلب التقاط صورة معي.

‫الموقف السيء نحن نتدرب في اسبانيا لأن مقر التدريبات هناك، في البداية لم أكن قد حصلت على الاقامة فعندما كنا نذهب لمقر التدريبات كنت اختبئ في السيارة مع رفاقي حتى لا اتعرض لعقوبة من الامن.

تقليد اجتماعي غريب في جبل طارق؟

في اليوم الوطني للدولة جميع الناس في البلد يذهبون لمكان واحد يشبه الميدان ويرتدون ملابس لونها ابيض واحمر ويكون المكان مزدحم للغاية.

‫أكثر شيء تفتقده في مصر؟

أسرتي وأصدقائي والأكلات المصرية.

‫ما هو أفضل إنجاز كروي لك في جبل طارق؟

‫تمثيل منتخب جبل طارق ولعب المباريات الدولية في تصفيات اليورو.

كيف شعرت عندما لعبت لأول مرة بقميص منتخب جبل طارق؟

كنت سعيدا بتحقيق حلمي باللعب دوليا، شاركت مع المنتخب في أخر 4 مباريات في تصفيات اليورو ضد كوسوفو وجورجيا والدنمارك وسويسرا، وهذه أفضل تجربة عشتها في حياتي خاصة ضد منتخبات كبيرة.

‫أكثر شيء في كرة القدم في جبل طارق تتمنى تطبيقه في مصر؟

النظام فقط، الدوري هنا منظم واحترافي للغاية لكن المستوى الفني أقل من الدوري المصري.

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