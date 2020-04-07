تقرير: سانشيز لا يريد تخفيض راتبه للرحيل عن يونايتد

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 - 19:53

كتب : FilGoal

أليكسيس سانشيز - مانشستر يونايتد

يرفض أليكسيس سانشيز مهاجم إنتر ميلان الإيطالي والمعار له من مانشستر يونايتد فكرة تخفيض راتبه من أجل الرحيل بنهاية الموسم الحالي عن النادي الإنجليزي.

أليكسيس سانشيز

النادي : إنتر ميلان

وذكرت صحيفة " Evening Standard" الإنجليزية أن سانشيز لا يريد تخفيض راتبه الخضم مع يونايتد من أجل الانضمام لأحد الأندية الأخرى في الموسم المقبل.

يأتي هذا في ظل عدم رغبة إنتر ميلان في تمديد إعارته وتحمل راتبه الخضم الذي يبلغ 450 ألف جنيه إسترليني في كل أسبوع.

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ويريد سانشيز أن يضع يونايتد في مأزق للحصول على راتبه بشكل طبيعي حتى نهاية تعاقده.

الأمر الذي يجعل مانشستر يونايتد في ورطة بسبب عدم مقدرة أي ناد آخر على تحمل راتب سانشيز ما يعني استمراره مع الفريق.

وانضم سانشيز البالغ من العمر 31 عاما لصفوف إنتر ميلان على سبيل الإعارة خلال الموسم الحالي، إلا أنه لم يظهر بالمستوى المطلوب منه مع كتيبة المدرب أنطونيو كوني.

ومنذ انضمامه لصفوف يونايتد قادما من أرسنال، لم يظهر نجم منتخب تشيلسي بالمستوى المعروف عنه لخيب آمال جماهير الشياطين الحمر.

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