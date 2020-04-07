نجوم مصر 1934 - (10) مختار التتش.. حودة مصر وصاحب الـ 21 لقبا مع الأهلي

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 - 19:42

كتب : إسلام أحمد

منتخب مصر في كأس العالم 1934

يقتصر تاريخ مصر في كأس العالم على 3 مشاركات، وتظل المشاركة في 1990 هي الأكثر شهرة في الشارع المصري، رغم المشاركة المبكرة للغاية في 1934 والتي لا تحصل على حقها الكافي.

11 نجما شاركوا في الظهور الأول لكأس العالم 1934، ويعد أكثرهم شهرة عبد الرحمن فوزي صاحب الثنائية في شباك المجر، مباراة مصر الوحيدة في المونديال حتى 1990.

إيمانا من FilGoal.com بدوره المجتمعي في محاربة فيروس كورونا ومساهمة في حملة (خليك في البيت)، نقدم لكم فقرة جديدة لنجوم منتخب مصر الـ 11 الذين شاركوا في كأس العالم 1934 ونلقي عليهم الضوء بشكل أكبر.

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الحلقة العاشرة ستكون مع مختار التتش جناح أيسر منتخب مصر في كأس العالم 1934.

حودة مصر

محمود مختار محمد رفاعي ولد عام 1905 بالإسكندرية ومن ثم نشأ في القاهرة بحي السيدة زينب وأطلق عليه في بدايته "حودة مصر" في إشارة للاعب السكندري المشهور "محمود حودة".

عارض والده هوايته في لعب كرة القدم ودفعه عنها بشدة وصادر منه الكرة والملابس، في المقابل كان مدير المدرسة مهتما بالرياضة وبكرة القدم بصفة خاصة.

فلم علم بمعارضة والده انتهز فرصة مباراة مهمة ودعاه لمشاهدتها، وهنا رأى والده مهارات وأهداف وهتافات المدرسة له بالاسم بعد كل هدف يسجله ومن ثم استلام الكأس ومنذ حينها ووالده يشجعه وصار خبيرا في كرة القدم.

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التحق بمدرسة السعيدية وفي البداية كان عام 1922 ضمن الفريق الثاني لصغر سنه فكانت المدرسة تضطر لاستبعاد أحد لاعبي الفريق الأول ليحل محله، ثم تتحايل لضمه لفريق ثانوي ولم يدرج ضمن الفريق الأول عام 1924، وصار قائد فريق الكرة.

ولعب مع منتخب ثانوي ومن ثم مع منتخب كلية حقوق حتى تخرج عام 1934.

وهناك عُرف باسم "مختار الصغير" نظرا لصغر سنه ولتواجد ثنائي "أحمد مختار" لاعب كلية حقوق والأهلي، و"محمود مختار" لاعب كلية الهندسة والأهلي.

التتش

"جورج لويد" المندوب السامي البريطاني في مصر كان يحب كرة القدم كونه خريج ملاعب كمبريدج، وعندما شاهد مختار أعجبه أسلوبه ولم يفوت له مباراة.

ذات يوم استدعاه وهنأه على أداءه وقال له "أنت ممتاز جدا يا تتش"، وكلما قابله يقول له يا "تتش" وهي تطلق في إنجلترا على لاعب السيرك صغير الجسم قوي البنية سريع الحركة.

لعب التتش لنادي مصر (لم يكن ناديا بل فريقا لصغار السن) وهناك ظهرت قوته ومهارته فسعى الأهلي لضمه مستعنيا بمحاولات عائلية وأصبح لاعبا للفريق.

منافس حسين حجازي والأهلي فقط

في عام 1924 وهو بعمر 19 عاما التقى الأهلي بقيادة التتش مع المختلط بقيادة حسين حجازي، وسجل التتش ثنائية قاد بها الأهلي للفوز 4-1.

بعد تلك المباراة ترك حسين حجازي المختلط وعاد مجددا إلى الأهلي.

اختير التتش ضمن الفريق المثالي لأولمبياد أمستردام 1928 بعدما قاد مصر للفوز على البرتغال 2-1 بتسجيله لهدف وعلي رياض سجل الثاني، وكان هداف المنتخب برصيد 4 أهداف.

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وإنهالت العروض عليه إذ عرض عليه جورج لويد اللعب في إنجلترا بينما عرض عليه صديقه فؤاد صادق اللعب في فرنسا لكنه رفض مفضلا اللعب مع الأهلي.

لعب التتش في أولمبياد باريس 1924 لكنه لم يشارك، أمسترادم 1928، برلين 1936 وكذلك كأس العالم 1934.

ومع الأهلي حقق جميع الألقاب في الفترة بين 1924 وحتى 1940 موعد اعتزاله، 7 كأس مصر، 7 كأس السلطان، 7 دوري منطقة القاهرة، واستمر في الأهلي حتى وفاته المنية عام 1965.

المصادر:

عمقالة كرة القدم المصرية في كأس العالم 1934- كتاب كرة بيديا.

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