صلاح وكلوب وأليو سيسيه يشيدون بـ ماني في فيلم وثائقي

أشاد محمد صلاح نجم ليفربول بزميله في الفريق ساديو ماني في فيلم وثائقي يستعرض مسيرة اللاعب السنغالي.

ونشرت القناة الرسمية لصحيفة "جارديان" الإنجليزية إعلانا تشويقيا لفيلم وثائقي يستعرض مسيرة ماني تحت عنوان "ماني.. صُنع في السنغال".

وقال صلاح عن ماني: "لاعب محترف يعرف ماذا يريد أن يفعل".

وأضاف "ماني يدفع نفسهم دائما للأمام ليحقق ما يرغب فيه".

أما يورجن كلوب المدير الفني لليفربول قال: "كل شيء عن ماني يجعله لاعبا هاما، هو مثابر وسريع وقوي تكتيكيا ويلعب بكلتا قدميه".

وأضاف "ساديو مر بالكثير ليكون هنا اليوم وهذا شيء خاص جدا".

فيما قال أليو سيسيه المدير الفني للسنغال: "اليوم هو ضمن قائمة أعظم اللاعبين الأفارقة، أشعر بالفخر لرؤية ما يحدث لذلك الفتى من بامبالي".

فيما علق ماني في الفيديو "بالنسبة لي الكرة هي حياتي، في بداية حياتي الكرة كانت هي كل ما أعرفه".

وأضاف "لا أندم على تضحياتي، أين ولدت يعني التضحية بكل شيء لتصبح لاعبا".

وأكمل ماني "بكل أمانة لا أعرف ماذا يجعلني استثنائيا، أنا فقط مجرد إنسان ولست مثاليا".

وأتم ماني "يجب أن تحلم في الحياة، حلمي أن أكتب التاريخ وأفوز بكل البطولات، هذا حلمي كطفل".

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