ديلي ميل: تشيلسي يدرس تجديد تعاقد جيرو

يدرس نادي تشيلسي الإنجليزي تجديد تعاقده مهاجمه الفرنسي أوليفييه جيرو بدلا من السماح له بالرحيل بنهاية الموسم الجاري.

أوليفييه جيرو النادي : تشيلسي تشيلسي

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية أن تشيلسي يدرس جديا تقديم عرض جديد لجيرو لتجديد تعاقده لمدة موسم واحد.

وهي سياسة النادي في تجديد تعاقد اللاعبين الكبار بالفريق.

وفقد المهاجم الفرنسي مكانه الأساسي مع تشيلسي في النصف الأول من الموسم الحالي لصالح الإنجليزي الشاب تامي أبراهام.

قبل أن يعود في المباريات الأخيرة قبل التوقف للتشكيل الأساسي مرة أخرى.

لذلك فإن نادي تشيلسي يفكر في تمديد تعاقده لمدة موسم واحد للاستفادة من خبراته في الملاعب الإنجليزية.

وكان جيرو البالغ من العمر 33 عاما قاب قوسين أو أدنى من الرحيل عن تشيلسي في فترة الانتقالات الشتوية الماضية في ظل اهتمام إنتر ميلان بضمه، وأيضا أستون فيلا وغيرهم من الأندية.

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