اختبار في البيت - هل تتذكر نتائج هذه المباريات بين الأهلي والزمالك؟

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 - 13:41

كتب : FilGoal

اختبار في البيت

إن كنت مشجعا غير عادي للأهلي أو الزمالك فبالتأكيد بعض المباريات لا يمكن أن تنساها، والبعض الآخر تود لو لا تتذكره مطلقا.

هيا اختبر ذاكرتك، أخبرنا كم كانت نتائج هذه المباريات بين العملاقين.

اختبار في البيت جديد يقدمه FilGoal.com، عن المباراة التي لا يفوتها مصري كلما لُعبت.

أخبار متعلقة
رئيس يويفا: لا أرى أي سيناريو يمنع ليفربول من الفوز بلقب الدوري حتى لو لم يستأنف اللعب زميله السابق: إبراهيموفيتش كان مجنونا.. سيقتلك إن خسر وثيقة أمريكية تتهم أشخاصا بالفساد في إسناد تنظيم كأس العالم إلى روسيا وقطر مولر معلنا تجديد عقده مع بايرن: قضيت ثلثي حياتي هنا.. سنقاتل سويا حتى ٢٠٢٣

هيا شارك في الاختبار وشارك نتيجتك مع أصدقائك.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغطهــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

طالع أيضا

نجم بايرن يجدد عقده مع الفريق

كلوب: اضطررنا لتأخير انتقال كوتينيو إلى برشلونة

ميدو: لابد من سقف لأجور لاعبي الدوري المصري "التعبان"

باسم مرسي: أنا أفضل من كل مهاجمي مصر

أبو ريدة وشوبير ينهيان خلافهما

المحمدي: الجمهور كان مختلفا في كأس إفريقيا 2019

اختبار في البيت الأهلي الزمالك
نرشح لكم
أخر الأخبار
إنتر لـ برشلونة: جريزمان مقابل لاوتارو مارتينيز 7 دقيقة | أوروبا
تقرير – أندية البريميرليج ستخسر ١٧٧ مليون جنيه إسترليني إن لعبت بدون جماهير 16 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشيزني: الإعلام يتحدث فقط عن ضربات الجزاء غير المحتسبة ضد يوفنتوس 24 دقيقة | أوروبا
بالوتيللي: إبراهيموفيتش قال لي إنني لست لاعبا جيدا 46 دقيقة | أوروبا
صراع بين روما ونابولي على ضم دييجو كوستا ساعة | أوروبا
لاعب بايرن: علينا أن نكون واقعيين.. من المستحيل إكمال دوري الأبطال ساعة | أوروبا
العشري لـ في الجول: نتابع تدريبات اللاعبين عبر محادثات الفيديو ساعة | الدوري المصري
اختبار في البيت - هل تعرف هؤلاء النجوم؟ ساعة | لعبة في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 جوزيه: فتحي اتخذ القرار السيئ وأتمنى استمراره في الأهلي.. ورسالتي لـ عاشور وإكرامي 2 كاف يوضح طريقة تأهل أندية إفريقيا لـ كأس العالم للأندية 3 بيراميدز: تعاقدنا مع فتحي منذ 6 أيام.. وهذه حقيقة راتب الـ50 مليون جنيه 4 رسميا - بيراميدز يعلن تعاقده مع أحمد فتحي
قد ينال إعجابك