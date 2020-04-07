اختبار في البيت - هل تتذكر نتائج هذه المباريات بين الأهلي والزمالك؟

إن كنت مشجعا غير عادي للأهلي أو الزمالك فبالتأكيد بعض المباريات لا يمكن أن تنساها، والبعض الآخر تود لو لا تتذكره مطلقا.

هيا اختبر ذاكرتك، أخبرنا كم كانت نتائج هذه المباريات بين العملاقين.

اختبار في البيت جديد يقدمه FilGoal.com، عن المباراة التي لا يفوتها مصري كلما لُعبت.

هيا شارك في الاختبار وشارك نتيجتك مع أصدقائك.

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