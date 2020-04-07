أبو ريدة: زملائي في فيفا معجبون بخطة مصر لمواجهة فيروس كورونا

يرى هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي بالاتحادين الدولي والإفريقي لكرة القدم أن الدولة المصرية قدمت نموذجا رائعا للعالم في مواجهة الجائحة العالمية لفيروس كورونا المستجد.

وقال أبو ريدة في تصريحات تلفزيونية: "مصر لم تكن رد فعل في التعامل مع الأزمة، ولكن الحكومة في الفترة الحالية تقدم كل ماهو من شأنه التغلب على المشكلة بشكل استباقي، ولا بد من توجيه الشكر إلى السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء وكافة الوزارات، بسبب القرارات المدروسة والواعية التي يتخذونها للحفاظ على حياة المصريين".

وأضاف " أتحدث مع زملائي في الاتحاد الدولي من كافة دول العالم، ويبدون إعجابا شديدا بما تقوم به مصر لمواجهة الأزمة بشكل تفوق على حكومات دول متقدمة في بلدانهم والعالم أجمع".

وتابع "جمعتني مكالمة هاتفية مع رئيس الاتحاد الياباني لكرة القدم، منذ يومين للاطمئنان عليه، وأشار إلى انبهاره بعدم ظهور حالات كثيرة في ظل تعداد سكاننا الكبير، فهذا أمر جيد للغاية،. نجاح في مواجهة الفيروس".

وأردف قائلا: "الكل يعمل في الاتحاد الافريقي أو الدولي من خلال الايميل، وكذلك الفيديو كونفرنس، وأشعر بالفخر بينهم جميعا لكوني أحمل الجنسية المصرية".

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