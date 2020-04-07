حارس شباب مصر السابق: صرحت بانتمائي لـ الزمالك لانتقل إلى الأهلي

كشف مسعد عوض حارس مرمى أسوان وحامي عرين منتخب شباب مصر الأسبق سبب تصريحه بالانتماء للزمالك قبل انتقاله من الإسماعيلي إلى الأهلي في صيف 2013.

مسعد عوض النادي : أسـوان الأهلي

وقال عوض (27 عاما) عبر برنامج الماتش "حينها حاصرني الإعلامي كريم حسن شحاتة بالسؤال عن الانتماء، ربما شعرت بالرهبة من أول ظهور تليفزيوني، حيث كنت لاعبا شابا وأفتقد الخبرة".

وأضاف "كما صرحت حينها بذلك لإتمام انتقالي للأهلي، فكل الاتفاقات تمت، لكن التصريح بأنني أهلاوي كان سيعقد الأمور تماما لأن جماهير الإسماعيلي لم تكن تقبل بانتقالي إلى الأهلي".

وأشار "انتقلت حينها للأهلي مقابل مليون و300 ألف جنيه، والبعض تساءل كيف يُدفع هذا المبلغ الكبير في حارس مرمى صغير السن، إلا أنني وقتها قدمت أداء جيدا مع منتخب الشباب وفزنا بكأس الأمم في الجزائر، وحصلت على لقب أفضل حارس في البطولة".

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وبرر مسعد تعثر مسيرته في الأهلي بالقول:"شاركت في ظروف صعبة للغاية بعد إصابة كل من شريف إكرامي وأحمد عادل عبد المنعم، ولعبت 10 مباريات، ولم أفهم كم الانتقادات التي تعرضت لها، فالبعض لم يقدر أنني كنت بعيدا عن المشاركة لفترة طويلة".

وأوضح "كنت أتعرض لهجوم لرغبتي في اللعب بقدمي، لكن ذلك كان التزاما بتعليمات المدير الفني خوان كارلوس جاريدو، لأنه كان يرفض إرسال الكرات الطولية بل مشاركة الحارس في بناء الهجمة من الخلف".

وأتم عوض "أخطأت أيضا بقبولي الجلوس احتياطيا لفترة طويلة في الأهلي، كنت شابا صغيرا وأعيش حلما كبيرا، لكن كان الأولى الخروج معارا ليزيد معدل مشاركتي في المباريات وأكتسب خبرات أكبر، لأعود للأهلي مجددا أفضل وأقوى".

ورحل مسعد عوض عن الأهلي قبل 3 أعوام حيث تنقل بين أندية سموحة، طلائع الجيش وحرس الحدود قبل انضمامه إلى أسوان مطلع الموسم الجاري.

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