كلوب يجيب.. ما أبرز صفقة حسمها في ليفربول

رد بإجابة مفاجئة يورجن كلوب مدرب ليفربول حين سئل عن أبرز صفقة أبرمها في النادي الإنجليزي والتي لم تكلفه شيئا.

ترينت ارنولد النادي : ليفربول ليفربول

وقال الألماني في حواره مع برنامج Pure Football Podcast:"إنه ترينت (أليكساندر-أرنولد). لم نضطر لشرائه، بيب ليندرس مساعدي جاء به وقال إنه يلعب في مركز اللاعب رقم 6، يلعب كظهير وكجناح أيمن أو أيسر".

وواصل كلوب "كانت هناك مشكلة واحدة، لم يكن لائقا من الناحية البدنية، كان فتى صغيرا، لكن كلاعب كرة، كان رائعا بلا شك".

واستمر المدرب الأسبق لبوروسيا دورتموند "ركزنا على الجانب البدني ثم تطور بنفسه بشكل رائع، كان أمرا مثيرا للإعجاب. ثم أخطأ، لكنه لم يستسلم".

وبات أليكساندر-أرنولد من أفضل اللاعبين في مركز الظهير الأيمن على مستوى العالم وتوج مع ليفربول في العام الماضي بدوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

وتدرج أليكساندر-أرنولد (21 عاما) في فرق المراحل السنية الصغيرة في ليفربول إلى أن شارك مع الفريق الأول في 2017.

وساهم تألقه في انضمامه لمنتخب إنجلترا وشارك في مونديال 2018 واحتل المركز الرابع.

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