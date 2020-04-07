"تفكر دائما في أن الخصوم قد يحملون المرض".. دوري نيكاراجوا مستمر رغم فيروس كورونا

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 - 18:03

كتب : FilGoal

دوري نيكاراجوا - مرحلة كلاوسورا 2020

في ظل توقف الدوريات حول العالم أثر تفشي فيروس كورونا مازال الدوري في نيكاراجوا أحد دول أمريكا الشمالية مستمرا دون توقف.

حال الدوري في نيكاراجوا يشبه الدوري الطاجكي في آسيا والبيلاروسي في أوروبا وبوروندي في إفريقيا إذ يستمرون في ظل الأزمة العالمية.

مرحلة كلاوسورا كما هو الحال في دوريات أمريكا الجنوبية، تقام خلف أبواب مغلقة وتُبث عبر شاشات التلفزيون وموقع فيسبوك.

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خوسيه ماريا بيرموديز سكرتير عام الاتحاد المحلي يرى للأمر فائدة حسب حديثه لصحيفة "إندبندينت" الإنجليزية إذ أن المشجعين من جميع أنحاء العالم يتوافدون الآن لمشاهدة المباريات ويراهنون عليها.

وشدد بيرموديز على أن الدوري المكون من 10 فرق لم يقرر استكمال الموسم بعد من عدمه ويتواصل اللعب طالما يسمح الوضع بذلك.

وقال بيرموديز: "الوضع هنا شبه طبيعي، ولا يوجد سوى أربع حالات لفيروس كورونا وثلاثة جاءت من خارج البلاد، حصلنا على معلومات من مسؤولي الصحة واتخذنا قرارا بناء على ذلك".

وأضاف "نحن لسنا الحكومة، نحن ندير كرة القدم. إذا ساءت الأمور أو خرجت عن نطاق السيطرة فسيتعين علينا تعليق البطولة لحماية الأرواح".

يأتي استمرار الدوري المحلي في ظل انتقاد دانييل أورتيجا رئيس البلاد البالغ 74 عاما لإخفاء الحقيقة حول عدد الإصابات في البلاد وعدم رؤيته منذ أسابيع.

كارلوس موسكيرا حارس مرمى ديبورتيفو لاس ساباناس قال "نحاول تجنب لمس اللاعبين الآخرين، لقد تغيرت كرة القدم، لأنك لا تدخل في كرة 50-50 بنفس القوة".

وتابع "الخوف مما يحدث في العالم موجود دائما. من الناحية الذهنية، أنت لا تركز على المباراة، فأنت تفكر دائما في أن الخصوم قد يحملون المرض".

ومرت 14 جولة من مرحلة "كلاوسورا" للدوري وتتبقى 4 جولات على نهايتها إذ يتأهل أول 6 أندية في جدول الترتيب من أصل 10 إلى المرحلة النهائية لتحديد البطل من أدوار خروج المغلوب.

ويضم الدوري فريقي "يوفنتوس مانجونا" و"ريال مدريذ" بين الأندية العشرة المتنافسة على اللقب.

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