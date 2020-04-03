أبرتورا وكلاوسورا.. تعرف على أنظمة الدوري والهبوط في مسابقات أمريكا الجنوبية

البطولات في أمريكا الجنوبية تختلف تماما عن باقي القارات، هناك بطلان في الموسم أو دوريان في الموسم، والأنظمة المتعارف عليها مختلفة حتى يصل الأمور للهبوط والذي يتحدد على 3 مواسم.

في أمريكا الجنوبية دائما هناك كل ما هو مختلف، مهارات تشعل الأجواء وأفكار كروية مجنونة وجماهير شغوفة بشكل أكبر من المعتاد.

FilGoal.com يستعرض معكم أنظمة بطولات أمريكا الجنوبية وأيضا الشمالية بما يخص مسابقات الدوري.

قبل البداية ماذا تعني كلمة أبرتورا وكلاوسورا؟

أبرتورا تعني الافتتاح، وكلاوسورا تعني النهاية، باللغة الإسبانية، ويطلق في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا عليها بطولتي الخريف والشتاء.

أبرتورا هي المرحلة الأولى من الموسم (النصف الأول) وقد تحمل اسم "إنفيرنو" في كوستاريكا أي الشتاء.

وكلاوسورا هي المرحلة الثانية من الموسم (النصف الثاني) وقد يحمل أيضا اسم "Finalización" أي الختامية مثلما هو الحال في كولومبيا أو "فيرانو" والتي تعني الصيف في كوستاريكا.

إذا كيف تجري المسابقات في أمريكا الجنوبية؟

الدوري البرازيلي

يضم الدوري البرازيلي 20 فريقا ويقام بنظام الدوري من دورين ذهابا وإيابا بخوض 38 جولة، أي نظام الدوري المتعارف عليه عالميا، يتوج الأكثر حصدا للنقاط باللقب ويهبط آخر 4 فرق.

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الدوري الأرجنتيني

منذ عام 1991-92 وحتى 2014 عرف الدوري نظام المرحلتين "أبرتورا وكلاوسورا" لكنه منذ ذلك الحين صار يقام بنظام الدوري من دور واحد.

الاتحاد الأرجنتيني قرر إقامة المسابقة منذ 2014 إذ تضم 30 (20 فريقا من الدرجة الأولى و10 من الدرجة الثانية) في إطار هيكلة المسابقات المحلية وإعادة بطولة كأس الأرجنتين وإقامة كأس السوبر.

وتهبط 4 فرق ويصعد فريقان، موسم 2019-2020 ضم 24 فريقا ومن المنتظر أن يخوض 22 فريقا الموسم المقبل من دور واحد أيضا لإفساح المجال لإقامة بطولة كأس الدوري الأرجنتيني بعد نهاية الموسم.

كيف يتحدد الهبوط؟

الهبوط في الدوري الأرجنتيني وأغلب الدوريات اللاتينية مختلف تماما عن فكرة الهبوط بنظامه المتعارف عليه إذ يتبع نظام "متوسط النقاط" في المواسم الثلاثة الأخيرة.

النظام يقضى بجمع نقاط الـ 3 مواسم الأخيرة لكل فريق ومن ثم قسمة الإجمالي على عدد المباريات، ينتج عنه متوسط النقاط، والأقل حصدا للمتوسط يتعرض للهبوط.

مثال:

خيمناسيا لابلاتا الفريق الذي يقوده مارادونا في موسم 2017-18 حصد المركز 23 من أصل 28 فريقا برصيد 27 نقطة من 27 مباراة.

في الموسم الماضي حصد الفريق 29 نقطة حل بها في المركز الـ 18 من 26 فريقا تنافسوا على البقاء.

والموسم الحالي 2019-2020 حقق الفريق 24 نقطة من 23 جولة.

80 نقطة إجمالية ÷ 76 مباراة في 3 مواسم = 1.053 كمتوسط (هو الأقل لذلك هبط رفقة 3 أندية أخرى).

الدوري التشيلي

بعد سنوات من نظام اللعب اللاتيني، صار الدوري التشيلي بنظام الدوريات الأوروبية، دوري من 18 فريقا بنظام الذهاب والإياب وهبوط آخر فريقين للدرجة الثانية بـ نظام المتوسط عن آخر 3 مواسم.

الدوري الكولومبي

فلنبدأ بنظام أبرتورا وكلاسوروا، المرحلة الأولى تضم 20 ناديا يخوضون 20 جولة (19 جولة بين الفرق، وجولة استثنائية تضم كافة المباريات الجماهيرية مثل دربي ميديين أو كالي أو الكلاسيكو).

يتأهل أول 8 فرق في جدول الترتيب برصيد النقاط إلى المرحلة النهائية، تقسم الأندية الـ 8 لمجموعتين ويتأهل بطل كل مجموعة لخوض مباراة نهائية لتحديد الفائز باللقب الدوري.

وهو ما يتكرر في المرحلة الثانية "كلاسوروا" فيصبح للموسم بطلين، كما يعد نظام الهبوط هو نظام المتوسط إذ يهبط أقل فريقان حصدا لمتوسط النقاط.

الدوري البيروفي

يقسم الموسم لمرحلتي أبرتورا وكلاسوروا، يتأهل بطل كل مرحلة لمباراة النهائية.

في بيرو يتم جمع نقاط المرحلتين سويا، فيصبح لدينا بطل أبرتورا وبطل كلاسوروا والفريق الأكثر حصدا للنقاط بعد جمعها لينضم للمتوجين بالمرحلتين.

يخوض بطلا المرحلتين مباراة نصف النهائي ومن ثم الفائز يلتقي الأكثر حصدا للنقاط للتتويج بلقب الموسم، بينما يهبط أقل فريقان حصدا للنقاط في المرحلتين.

الدوري الباراجوياني

دون أدوار نهائية، يفوز بطل مرحلة أبرتورا باللقب بعد خوض 22 جولة إذ يضم الدوري 12 فريقا.

وكذلك يتوج بطل كلاوسورا باللقب بعد خوض العدد ذاته من المباريات.

ويصبح للموسم بطلين، ويتحدد الهبوط بنظام المتوسط للمواسم الثلاثة الأخيرة.

الدوري الإكوادوري

يجمع نظام الدوري الإكوادوري بين النظام المتعارف عليه أوروبيا والنظام اللاتيني، إذ يضم الدوري 16 فريقا.

يتأهل أول 8 فرق في جدول الترتيب للمرحلة النهائية والتي تقام بنظام الأدوار الإقصائية حتى النهائي لتتويج بطل الموسم.

بينما يهبط أقل فريقين حصدا للنقاط في جدول الترتيب.

الدوري الأوروجوياني

ينقسم الموسم في أوروجواي إلى 3 مراحل، أبرتورا وكلاسورا والبطولة الصيفية.

الدوري يضم 16 فريقا، يخوضون مرحلة أبرتورا من دور واحد ويتحدد بطله، وهو ما يحدث في بطولة كلاوسورا.

بينما تقام البطولة الصيفية في منتصف الموسم بين المرحلتين، إذ يقسم الـ 16 فريقا إلى 8 على مجموعتين، بطل كل مجموع يخوض مباراة نهائية لتحديد البطل.

لتحديد بطل الدوري، يلتقي بطل مرحلتي أبرتورا وكلاوسورا في مباراة تحدد المتأهل للنهائي، ويتم جمع نقاط المرحلتين (أبرتورا وكلاوسورا) يخوض الأكثر جمعا للنقاط المباراة النهائية مع الفائز من بطل المرحلتين.

مثال

في موسم 2019، توج بنيارول بلقب أبرتورا، وناسيونال بلقب كلاوسورا، ناسيونال فاز بالمباراة بهدف دون مقابل وتأهل للنهائي.

ولأنه الأكثر حصدا للنقاط فاز بلقب الدوري الأوروجوياني مباشرة.

إذا لماذا تقام البطولة الصيفية؟

يلتقي بطل البطولة الصيفية مع بطل الدوري في مباراة السوبر المحلي لعدم إقامة مسابقة كأس في أوروجواي.

الدوري المكسيكي

يضم الدوري المكسيكي 18 فريقا، تخوض 17 مباراة في المرحلة الأولى أبرتورا وكذلك في المرحلة الثانية كلاوسورا.

لتحديد بطل المرحلة يتأهل أول 8 فرق لخوض المرحلة النهائية بنظام خروج المغلوب حتى النهائي.

ويهبط الفريق الأقل حصدا للنقاط بنظام المتوسط على 3 سنوات.

بطل مرحلة أبرتورا وكلاسوروا يخوضون مباراة تعرف باسم "بطل الأبطال" وهي مباراة سوبر الدوري.

الدوري الأمريكي

يضم الدوري الأمريكي في موسم 2020، 26 فريقا، تقسم الأندية إلى 13 في القسم الشرقي ومثلها في القسم الغربي والأندية ستزداد في المواسم المقبلة.

يتأهل أول 7 في كل قسم إلى المرحلة النهائية عقب خوض 34 مباراة، كل فريق يخوض مباراتين مع منافسيه من نفس القسم فيصبح العدد 24 مباراة، ومن ثم يخوض 10 مباريات من أصل 13 منافسا أمام فرق القسم الآخر.

في الأدوار الإقصائية، تقام مباريات كل قسم على حدى حتى يتحدد بطل القسم الشرقي والغربي ويلتقي كلاهما في النهائي لتحديد بطل الموسم.

ولا يوجد هبوط في نظام الدوري الأمريكي.

لماذا تشارك الأندية الكندية في الدوري الأمريكي؟

من أجل المشاركة في الدوري الأمريكي لابد من الحصول على امتياز المسابقة للدخول وهناك بعض القواعد كدفع قيمة ثابتة للمشاركة وتواجد قاعدة جماهيرية وملعب خاص وممثلا لمدينة محددة.

في 2007 بدأت الأندية الكندية تشارك بداية من تورنتو الذي توج باللقب في 2017، ومونتريال إمباكت وفانكوفر وايتكابس.

الدوري الكندي

في كندا هناك مسابقتين تقامان في الموسم، الأولى هي البطولة الكندية والثانية هي الدوري الكندي الممتاز.

الدوري الكندي الممتاز تم استحداثه عام 2019، إذ يقام بنظام مرحلة الربيع والخريف ويخوض بطل كل مرحلة المباراة النهائية لتحديد البطل.

ولأن بطل المرحلتين في كندا كان نفس الفريق فتقرر أن يخوض المباراة النهائية أمام وصيفه في الترتيب العام لجدول المرحلتين والذي حقق اللقب في النهاية وتأهل لدوري الكونكاكاف والذي يعادل الكونفدرالية الإفريقية.

بينما تقام البطولة الكندية بين الأندية الـ 8 التي تشارك في الدوري الأمريكي بدرجاته بنظام الأدوار الإقصائية والبطل يتأهل لدوري أبطال الكونكاكاف.

وفي كلا البطولتين لا يوجد نظاما للهبوط.