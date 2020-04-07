خليك في البيت – محسن أبو جريشة ولعبة الأسئلة.. أمهر لاعب وأصعب مدافع ومفاجأة في أفضل مدرب

إيمانا من FilGoal.com بدوره المجتمعي في محاربة فيروس كورونا ومساهمة في حملة (خليك في البيت)، نقدم لكم فقرة بتوجيه عدد من الأسئلة لأحد النجوم، يجيب عنه من منزله.

وضيفنا اليوم مهاجم الإسماعيلي السابق محمد محسن أبو جريشة.

أول مرة ذهبت لاستاد؟

كانت مباراة للإسماعيلي وعمري 8 سنوات.

سبب حبك في الإسماعيلي؟

والدي محسن أبو جريشة.

أحرف لاعب في مصر؟

محمد أبو تريكة.

أقوى مدافع واجهته؟

وائل جمعة.

أفضل مدرب تدربت معه؟

ثيو بوكير ومحسن أورتجال.

أفضل هدف رأيته؟

محمد صلاح أبو جريشة بركلة خلفية مزدوجة ضد الزمالك.

مثلك الأعلى؟

علي أبو جريشة فاكهة الكرة المصرية.

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