محمد يوسف: الأهلي له فضل على أحمد فتحي.. أستبعد أن يعمل في النادي مستقبلا

علق محمد يوسف المدير الفني الأسبق للأهلي على قرار أحمد فتحي بعدم تجديد تعاقده مع القلعة الحمراء الذي ينتهي الموسم الجاري.

أحمد فتحي النادي : الأهلي الأهلي

وصرح يوسف لاعب الأهلي السابق عبر البرنامج الإذاعي وان تو "كل لاعب يختار ما يريد في في عالم الاحتراف، لكن الانتماء أيضا مهم وله ثمن وسعر".

وأضاف "هناك لاعب يختار المادة ولا ينشغل بجمهور من عدمه، لأنه يتعامل مع كرة القدم كمهنة، وهناك من يفكر بأن حب الناس نعمة، وقيمة معنوية ونفسية".

وأشار "شريف إكرامي كان يتمنى الاستمرار، لكن رأى فرصته صعبة في المشاركة، رغم رأيي بأن ريني فايلر (مدرب الأهلي) يمكنه الاعتماد على إكرامي في بعض المباريات، فهو ليس حارسا قليلا بل له رصيد يسمح بذلك".

واستدرك "أما فتحي، لا غبار عليه، فهو يؤدي برجولة وكل المدربين اعتمدوا عليه، وأنا منهم، عندما توليت مسؤولية الفريق مرتين، وعموما أي قرار له مؤيد ومعارض، ويجب ألا نركز على اللقطة الأخيرة للاعب في مسيرته".

واستطرد محمد يوسف "التجديد لأحمد فتحي لم يكن سهلا في أوقات سابقة، لا أعرف تفاصيل المفاوضات".

ونوه يوسف "لابد أيضا من تقدير أن النادي الأهلي أعاد فتحي ٣ مرات بعد تجارب خارجية مع شيفيلد يونايتد وهال سيتي وأم صلال، وكان له الفضل في فوزه ببطولات وتواجده في منتخب مصر".

واختتم المدرب السابق لسموحة وبتروجيت تصريحاته "كل لاعب يحدد مصيره بيديه، وأعتقد سيكون هناك صعوبة في أن يعمل أحمد فتحي مستقبلا بالنادي الأهلي".

وانضم أحمد فتحي للأهلي قادما من صفوف شيفيلد يونايتد الإنجليزي في عام 2007 ومنذ ذلك الحين غادر اللاعب الملقب بالجوكر القلعة الحمراء مرتين.

المرة الأولى كانت في عام 2013 حينما انتقل لهال سيتي الإنجليزي لستة أشهر على سبيل الإعارة.

فيما كانت المرة الثانية في عام 2014 حينما رحل في صفقة انتقال حر للدوري القطري وانضم لفريق أم صلال لثلاثة مواسم.

ذلك قبل أن يعود للأهلي مجددا في صفقة انتقال حر بعد فسخ تعاقده مع أم صلال.

وتوج أحمد فتحي مع الأهلي بتسع مرات للدوري المصري ومرة لكأس مصر، وأربع كؤوس السوبر المصري.

كما ظفر فتحي مع الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا ثلاث مرات والعدد ذاته للسوبر الإفريقي.

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