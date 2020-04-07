رئيس المقاولون: لم يفاوضنا أي ناد مصري لضم طاهر.. سيحترف في أوروبا فقط

قال محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب إنه لم يتفاوض أي ناد مصري مع فريقه لضم طاهر محمد مهاجم الفريق، مشيرا إلى أن فكرة انضمامه لناد مصري غير مطروحة بل الاحتراف في أوروبا.

وصرح صلاح عبر قناة النهار "لم يتفاوض معنا أي ناد مصري لضم طاهر، ولم يتواصل أحد معنا بشأنه".

وتابع "فكرة انتقال طاهر لفريق مصري غير واردة بل الاحتراف الأوروبي وذلك بإقرار اللاعب ووالده، لذا نحاول تسويقه بالتواصل مع عدد من الوكلاء في أوروبا".

وأشار "طاهر لديه مقومات عديدة تؤهله للاحتراف في أوروبا منها إجادته للغات الأجنبية، كما أنه يتسم بعقلية وشخصية جيدة وسبق له أن خاض تجربة في فرنسا".

وواصل رئيس نادي المقاولون تصريحاته "لقد تعافى طاهر من إصابته وبدأ يستعيد مستواه تدريجيا قبل أن يتوقف النشاط الكروي بسبب كورونا".

في سياق آخر، أكد محسن صلاح "لا مشكلة في عقد إعارة محمد النني إلى بشكتاش، وأي انتقال له يطبق بند حق الرعاية فهو محفوظ وفقا للوائح الاتحاد الدولي".

طاهر صاحب الـ٢٣ عاما انضم إلى فريق لو هافر الفرنسي معارا في صيف ٢٠١٦ قبل أن يعود إلى فريقه بعد موسم، وهو مستمر مع المقاولون منذ ذلك الحين.

وشارك طاهر خلال الموسم الجاري في ٦ مباريات بكل المسابقات سجل خلالها هدفا.

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