وثيقة أمريكية تتهم أشخاصا بالفساد في إسناد تنظيم كأس العالم إلى روسيا وقطر

أصدرت وزارة العدل الأمريكية يوم الإثنين وثيقة تتهم فيها أشخاصا بالفساد لتأمين حصول روسيا وقطر على حق تنظيم كأس العالم 2018 و2022 على الترتيب.

وقدم الوثيقة مدعون فيدراليون في ولاية نيويورك في خضم تحقيق مستمر عن فساد مسؤولين سابقين بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وتضمنت الوثيقة اتهامات لأعضاء كثر في اللجنة التنفيذية لفيفا، عُرض عليهم أو حصلوا على رشاوى من أجل التصويت لدولة ما في اختيار منظم بطولة كأس العالم.

واتهمت اللائحة ريكاردو تيشيرا الرئيس الأسبق للاتحاد البرازيلي لكرة القدم والراحل نيكولاس لويز الرئيس الأسبق لاتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم و"متآمر" ثالث بأنهم تلقوا رشاوى ليصوتوا لقطر في سباق حق تنظيم مونديال 2022.

أما جاك وورنر، النائب الأسبق لرئيس فيفا والرئيس الأسبق لاتحاد أمريكا الشمالية لكرة القدم، فمتهم بالحصول على وعد بتلقي مبلغ قدره 5 ملايين دولار ليصوت لاختيار روسيا في سباق حق تنظيم مونديال 2018.

ورافاييل سالجيرو الرئيس الأسبق لاتحاد جواتيمالا لكرة القدم، الذي اعترف بتلقي رشوة في عملية التصويت لاختيار منظم كأس العالم الماضية، متهم بالحصول على وعد بقبول رشوة قدرها مليون دولار ليمنح روسيا صوته.

ونالت الاتهامات الثنائي التنفيذي في الشركة الإعلامية الأمريكية 21st Century Fox، هيرنان لوبيز وكارلوس مارتينيز. متهمان بدفع رشاوى لمسؤولين في اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم من أجل الحصول على معلومات سرية تخص تقديم عروض للحصول على حق بث مباريات مونديالي 2018 و2022 في أمريكا.

وتم أيضا اتهام جيرارد رومي الرئيس الأسبق لشركة Imagina media audiovisual وكذلك شركة Full Play Group المتخصصة في التسويق الرياضي والمنتمية لدولة أوروجواي.

ووُجهت اتهامات للوبيز ومارتينيز وشركة Full Play بدفع ملايين الدولارات كرشاوى لمسؤولين في اتحاد أمريكا الجنوبية مقابل الحصول على حق بث مباريات بطولة كوبا ليبرتادورس.

رومي متهم مع آخرين بدفع 3 ملايين دولار كرشوة إلى جيفري ويب الرئيس الأسبق لاتحاد أمريكا الشمالية لكرة القدم من أجل الحصول على حق بث مباريات في تصفيات أمريكا الشمالية المؤهلة لمونديالي 2018 و2022.

ويذكر أن ويب سبق واعترف حين اتهم بالفساد في نوفمبر 2015.

وقال في بيان ويليام ف.سويني جونيور مساعد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي في نيويورك:"التربح والرشاوى في كرة القدم الدولية هما أمران متأصلان ومعروفان منذ عقود. على مدار سنوات، المتهمون والمتآمرون معهم أفسدوا الهيكل الحاكم للعبة وتجارة كرة القدم الدولية بالرشاوى، واشتركوا في أعمال احتيال أضرت برياضة كرة القدم".

وكانت قناة Fox تفوقت على قناة ESPN في سباق الحصول على حق بث كأسي العالم 2018 و2022.

وبعد قرار فيفا بنقل كأس العالم 2022 من الصيف إلى الشتاء، حصلت Fox على حق بث مونديال 2026 دون إجراء مزايدة.

ويجري مونديال 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك بمشاركة 48 منتخبا.

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