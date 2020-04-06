مدافع ليستر: الانتقال لمانشستر سيتي؟ ليس من الصواب الانتقال لأي فريق آخر

الإثنين، 06 أبريل 2020 - 20:23

كتب : FilGoal

جوني إيفانز وكاجلار سويونكو

تجاهل كاجلار سيونوكو مدافع ليستر سيتي اقتراح انتقاله لمانشستر سيتي في الموسم المقبل.

وقال المدافع التركي لصحيفة "فوتوماك" التركية: "لا أعتقد أنه سيكون من الصواب الانتقال لأي فريق آخر في الوقت الحالي".

وأضاف "الموسم لم ينتهي حتى الآن ولا يزال أمامي الكثير لأتعلمه".

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وأكمل "فريقي باع هاري ماجواير ليصبح أغلى مدافع في العالم، والآن يعتمد على خدماتي لأنه يثق بي".

وأتم تصريحاته "نحن على ما يرام والمهم هو الاستمرار في تقديم مستوى جيد".

وارتبط اسم سيونوكو بالانتقال لصفوف مانشستر سيتي في الموسم المقبل لما يقدمه من مستوى مميز مع ليستر سيتي.

سيونوكو البالغ من العمر 23 عاما انضم لصفوف ليستر سيتي في عام 2018 قادما من فرايبورج الألماني.

ولعب مع ليستر سيتي هذا الموسم 35 مباراة سجل خلالهم هدفا، وساهم في تواجد فريقه ضمن فرق المقدمة الأربعة في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

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