بعد رونالدو وإيتو وإنزاجي.. قابِلوا مهاجم رونالدينيو الجديد داخل السجن

يعيش رونالدينيو تجربة غير اعتيادية في إحدى سجون دولة باراجواي، لكن ابتسامته لم تغب عن وجهه رغم الموقف العصيب.

رونالدينيو النادي :

البرازيلي المتوج بالكرة الذهبية عام 2005، معرض للسجن مدة تتراوح بين 6 أشهر و5 سنوات، بسبب تزوير جواز سفره.

ومن داخل السجن، قام رونالدينيو بتقديم أحد زملائه وعرّفه بصفته "مهاجمه".

وقال رونالدينيو في الفيديو: "مرحبا جميعا، يتواجد معي زميلي، مهاجمي بابلو، يلعب جيدا للغاية".

وأضاف: "نلعب سويا، وخلال فترة قصيرة سنذهب للعل مرة أخرى".

ليكون رونالدينيو بعد أن صنع الأهداف لأعظم مهاجمي العالم على شاكلة رونالدو نازاريو، وصامويل إيتو، وفيليبو إنزاجي، بات يصنع الأهداف لـ "بابلو".

وكانت تقارير سابقة قد ذكرت أن التنافس على أشده بين فرق السجن، لجعل رونالدو يلعب في فريقها.

وتحتوي زنزانة أفضل لاعب في العالم عامي 2004 و2005 على تليفزيون ومروحة ويحصل على طعام من خارج السجن.

كما زار كارلوس جامارا قائد منتخب باراجوي السابق رونالدينيو في السجن رفقة عدد من اللاعبين السابقين.

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