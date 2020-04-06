غريب في بلاد غريبة – عمرو جمال و"التثبيت" في جنوب إفريقيا

غريب لأنه يخوض تجربة متفردة، وبلاد غريبة لأن المصريين لم يعتادوا اللعب في هذه الدوريات.

عمرو جمال النادي : طلائع الجيش بيدفيست ويتس

FilGoal.com يقدّم سلسلة غريب في بلاد غريبة، ليست إعادة نشر لرحلات أنيس منصور إلى اليمن والكونغو الديمقراطية؛ وإنما للنبش في رحلات احترافية غير عادية للاعبين المصريين.

في هذه السلسلة، لن نسأل أبطالها عن تجاربهم في الدوري التركي أو الإنجليزي أو السعودي أو حتى الألماني، بل سنطير إلى مناطق أكثر غموضًا.

بطل هذه الحلقة هو عمرو جمال لاعب طلائع الجيش، الذي لعب في صفوف بيدفيست ويتس الجنوب إفريقي معارًا من الأهلي بين أغسطس 2017، ومارس 2018.

كيف احترفت في جنوب إفريقيا؟

وصلني عرض بعد أن واجهت بيدفيست بقميص الأهلي في دوري أبطال إفريقيا وقدّمت أمامه مباراتين جيدتين بدور الـ32.

تواصلوا معي وتمت الصفقة على سبيل الإعارة.

في جوهانسبورج يوجد العديد من اللغات واللكنات، فهل استطعت التأقلم معها؟

لم أستطع التحدث بلهجتهم، بعض الكلمات البسيطة فحسب.

وماذا عن تجربتك مع الطعام؟

الأكلة الشعبية في جنوب إفريقيا تُسمى "مالي باب"، لم أستطع تجربتها لأنها تزيد الوزن للغاية.

هل واجهت موقفا صعبا في جنوب إفريقيا؟

في أحد الأيام خرجت لشراء بعض مستلزمات المنزل، وفوجئت باربعة أشخاص يشهرون مسدسات في وجهي، قاموا "بتثبيتي"، وبالفعل تركت لهم الأموال والهاتف وكل شيء معي.

وموقف جيد؟

إحدى الجاليات المصرية هناك اهتمت بي، كانوا مثل أهلي في مصر.

وما أبرز إنجاز كروي لك؟

فزنا بلقب الكأس، وكنت أنا هداف المسابقة وأفضل لاعب فيها.

وشيء أعجبك في جنوب إفريقيا وتتمنى رؤيته في مصر؟

التنظم، والالتزام، والقوانين التي تُطبق على الكل.

وكذلك الملاعب ممتازة للغاية، كانت رائعة لم أشاهد مثلها من قبل، كأني في إنجلترا، أتمنى أن أرى مثل هذه الملاعب في مصر.

أخيرا، ماذا افتقدت في جنوب إفريقيا؟

زملائي وعائلتي، كما أن جنوب إفريقيا بتقفل بدري جدا، وإنما مصر أمان 24 ساعة.

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