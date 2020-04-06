مدافع ليجانيس ينتقد تعامل الحكومة الإسبانية مع فيروس كورونا

الإثنين، 06 أبريل 2020 - 16:45

كتب : محرر في الجول

ديميتريوس سيوفاس مدافع ليجانيس

انتقد اليوناني ديميتريوس سيوفاس مدافع ليجانيس رد فعل الحكومة الإسبانية على فيروس كورونا.

ويشعر اليوناني الدولي أن البلاد كانت بطيئة في فرض الإجراءات اللازمة لمواجهة هذا الوباء.

وقال في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا": "لم تتخذ الحكومة الإسبانية إجراءات في الوقت المناسب، رغم أنه كان معروفًا ما يحدث في إيطاليا، ولم يتم توفير الإمدادات الكافية للمستشفيات في مدريد مع إصابة الآلاف من الأشخاص".

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وأضاف "لم يجبروا الشعب على البقاء في المنزل، وذهب الكثير من الناس إلى الملاعب، وملأوا المقاهي والمطاعم".

واستدرك "صحيح أن المدارس أغلقت لحسن الحظ من أجل أطفالنا، ولكن تم السماح بالازدحام في وسط مدريد مع الآلاف من الناس".

كما قال المدافع البالغ من العمر 31 عاما إنه يفضل العودة إلى اليونان، وأوضح "هناك عدد كبير من الوفيات ونحن خائفون في إسبانيا".

وأتم "الخوف أكثر لأننا في بلد أجنبي بعيدون عن الوطن وغير قادرين على العودة".

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