نجيب وأنسي ساويرس يكشفان تفاصيل مشروعات وخطط مستقبلية للقطاع الرياضي في مصر

كشف رجلا الأعمال الشهيران نجيب ساويرس وأنسي ساويرس عن خطط ومشروعات مستقبلية لقطاع الرياضة في مصر، وذلك عقب اطلاق "زد" الشيخ زايد، التابعة لشركة "أورا"، مبادرة "المصريين فريق واحد" التي تستهدف نشر الإيجابية والحفاظ على الصحة والسلامة خلال فترة البقاء في المنزل، اتباعًا لتعليمات وارشادات الحكومة المصرية ووزارة الصحة المصرية من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

إلى جانب تفاصيل المبادرة، استعرض رجل الأعمال نجيب ساويرس ورجل الأعمال أنسي ساويرس خطط "زد" المستقبلية للقطاع خلال مداخلتهم عبر "سكايب" من ضمنها اعتزام شركة "زد" للاستثمار الرياضي افتتاح مجمع "زد" بالتجمع الخامس في نهاية 2020، على أن يكون هو النادي الرياضي والإستاد الأول الذي تمتلكه شركة خاصة للاستثمار، وذلك بعد النجاح الكبير لمجمع "زد" الرياضي في الشيخ زايد، واستضافته بطولتين عالميتين للتنس.

كما تم إزاحة الستار عن الاستعداد لافتتاح أول جامعة رياضية في مصر والمنطقة خلال السنوات الثلاث القادمة، تحت إشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة الشباب والرياضة. لتقديم دورات رياضية متخصصة وشهادات معتمدة في أحدث المناهج الرياضية على مستوى العالم.

وتضمنت الخطط أيضا الكشف عن تفاصيل فريق الحلم 2030، والذي يضم نخبة من أفضل ناشئي كرة القدم في مصر من مواليد 2007، بالإضافة إلى انشاء أول وكالة رياضية لرعاية لاعبي كرة القدم لدعم المواهب الشابة خلال مشوارهم الرياضي. ويأتي فريق الحلم استكمالًا لجهود واستثمارات "زد" للاستثمار الرياضي التي ساهمت خلال عام تقريبًا في إنشاء ٤ فرق "زد اف سي" لكرة القدم، والتي شاركت في أكبر بطولة للناشئين في مصر وهي بطولة نادي الصيد للناشئين التي أقيمت بالتعاون مع "زد" وأقيم بعض مبارياتها على ملاعب المجمع. ومن المقرر زيادة فرق "زد إف سي" بحلول الموسم القادم لتصل إلى 7 فرق ناشئين وفريق أول لكرة القدم المقرر له المنافسة والمشاركة في الدوري المصري في موسمه الجديد.

لاستدامة هذه النتائج، استعانت "زد" للاستثمار الرياضي بكوادر رياضية في لائحة مجلس الإدارة، والتي تشمل رجل الأعمال -أنسي ساويرس، وحسن عبده – الرئيس التنفيذي لشركة "جيميناي"، وهيثم عبد العظيم – العضو المنتب لشركة "اورا" للتطوير العقاري، وأحمد دياب - العضو المنتدب لشركة "زد" للاستثمار الرياضي، وسيف زاهر، وحازم إمام، واحمد حسن، واحمد حسام ميدو، وعماد متعب وبالتاكيد نجيب ساوريس ، رئيس مجلس الأدارة.

خلال مداخلة هاتفية في الحلقة، قام أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة بالإشادة بفكرة انشاء الجامعية الرياضية الأولى في مصر والشرق الأوسط، لافتًا إلى أهمية الاستثمار الرياضي والتعاون بين القطاعين الخاص والعام في هذا المجال.

وأكد صبحي على تشجيع وزارة الشباب والرياضة لمؤسسات القطاع الخاص للمساهمة في دعم وتطوير قطاع الرياضة في مصر وخاصة قطاع الناشئين والمواهب الذي يحتاج لتضافر الجهود بالفعل، مشيرًا إلى أن هذه الأفكار الخلاقة والمفاهيم الجديدة هي ما يعد بنهوض سريع للقطاع بعد انقضاء الأزمة الحالية بسبب توقف النشاط الرياضي كإجراء احترازي لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد رجل الأعمال نجيب ساويرس، على أهمية وجود استراتيجية واضحة للقطاع الرياضي يتم تنفيذها على مدار الأعوام القادمة بما يحقق التنمية المستدامة للقطاع، ويخدم المواهب الناشئة التي تصبح نجوم الغد في المستقبل حاملة اسم مصر في المحافل الدولية.

ولفت نجيب ساويرس إلى أهمية التكاتف والتعاون في الوقت الحالي من أجل دعم جهود الدولة في الوقت الحالي، وعلى الرغم من توقف الأنشطة الرياضية إلا أن "زد" الشيخ زايد، لا توال تطلق المبادرات التي تدعم ممارسة الرياضة كجزء من الحياة اليومية للجميع وهو المفهوم الذي يقوم عليه المجمع الرياضي منذ البداية، والذي يتجسد في نشر ثقافة الرياضة للجميع.

وأكد ساويرس أن المشروعات المحددة للقطاع والتي تتمثل في فريق الحلم 2030 الذي تم توقيع مذكرة التفاهم لانشاءه مع شركة "برزنتيشن" والاتحاد المصري لكرة القدم، إلى جانب التعاون بين "زد" وكبرى الأندية العالمية مثل "بروسيا دورتموند" الألماني، وانشاء الوكالة الرياضية التي تتولى عقود وشئون اللاعبين وخاصة الصاعدين، بالإضافة إلى افتتاح المجمع الجديد في شرق القاهرة والجامعة الرياضية الأولي في المنطقة، كلها من شأنها المساهمة في تنمية وتغذية القطاع بالكوادر الرياضية المجهزة للمنافسة المحلية والعالمية.

وعقّب رجل الأعمال أنسي ساويرس، قائلًا إن الإدارة الرياضية للاعبين كمفهوم لا يزال فكرة قيد البحث في مصر، لكننا ترغب في أن ننقلها حيز التنفيذ بوضع إطار وفقًا للمعايير العالمية لانتقالات اللاعبين واعداد العقود للمواهب في بداية مشوارها الرياضي، بالإضافة إلى إحكام مسألة الرعايات الرياضية التي لم يكن لها شكل محدد من قبل، على الرغم من أهميتها في دعم المشوار الرياضي للاعب، وهو ما نحاول أن نقومه من خلال انشاء الوكالة الرياضية.

وأشاد أنسي بتشجيع ودعم الجهات الحكومية المعنية بتنمية القطاع وعلى رأسها وزارة الشباب والرياضة التي تتعاون معها "زد" بالإضافة إلى وزارة التعليم العالي من أجل جلب أفضل الكوادر التعليمية والرياضية المحلية والأجنبية للمساهمة في المناهج التعليمية للجامعة الرياضية الأولى في مصر والشرق الأوسط، والتي ستساهم في تغيير ملامح القطاع الرياضي مستقبلًا، لتضمنها أفرع جديدة في هذا المجال منها التسويق الرياضي، الإدارة الرياضية والتدريب، وفقًا لأعلى المعايير العالمية.

تعمل مبادرة زد على نشر محتوي توعوي ترفيهي من خلال صفحات "زد" على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر فيها عدد من مشاهير وأساطير كرة القدم، بالإضافة إلى مشاركة أخصائيي التغذية واللياقة البدنية لنشر الإيجابية والتوعية بكيفية المحافظة على الصحة وسلامة الأفراد الجسدية والعقلية بالتعاون مع وباستضافة العديد من الكوادر المعروفة والمتخصصة في العديد من المجالات المختلفة، خلال شهر إبريل الجاري.

إلى جانب المحتوى الإلكتروني، تعاونت كل من شركة "زد" للاستثمار الرياضي وقناة ON Time Sportsلإنشاء عدد من الحلقات التي يستضيف فيها الإعلاميين الرياضيين أحمد شوبير وسيف زاهر نخبة من الرموز في القطاع الرياضي مثل شريف إكرامي، عماد متعب، عصام الحضري، محمد زيدان ورينيه فايلر.

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