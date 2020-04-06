كوبا يشتري ناديه البولندي لإنقاذه من الإفلاس

الإثنين، 06 أبريل 2020 - 14:52

كتب : محرر في الجول

بواشتشيكوفسكي نجم دورتموند السابق

أصبح البولندي ياكوب بواشتشيكوفسكي بطلا لقصة جميلة في حرب كرة القدم ضد فيروس كورونا.

وذكرت وسائل الإعلام البولندية أن نجم بروسيا دورتموند السابق اتفق على شراء فريقه الحالي فيسلا كراكوف، لإنقاذه من الإفلاس.

واتفق "كوبا" على شراء النادي بالشراكة مع ثنائي آخر، لمواجهة الظروف التي تضرب النادي مع توقف النشاط الرياضي.

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ومن المقرر أن يتم الإعلان رسميا عن الصفقة خلال الأيام القليلة المقبلة.

يذكر أن كوبا الذي كان لاعبا هاما ضمن صفوف بروسيا دورتموند تحت قيادة يورجن كلوب وفاز بالدوري الألماني مرتين ووصل نهائي دوري أبطال أوروبا، بدأ مسيرته الاحترافية ضمن صفوف فيسلا كراكوف.

وعاد كوبا صاحب الـ34 عاما للعب مع فيسلا كراكوف في العام الماضي، مقابل راتب بسيط يبلغ 100 يورو شهريا.

وخلال تلك الفترة، قام كوبا بإقراض النادي الأموال.

ثم أكمل قصته الجميلة بشراء النادي لإنقاذه من الإفلاس.

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