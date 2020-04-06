المقاولون العرب يعلن تنازل الجهاز الفني واللاعبين عن نصف راتب الشهر من أجل الموظفين

الإثنين، 06 أبريل 2020 - 14:16

كتب : حامد وجدي

محمد سمير - المقاولون العرب - طنطا

أعلن نادي المقاولون العرب في بيان رسمي تنازل الجهاز الفني واللاعبين عن نصف راتب الشهر للمساهمة في حصول كافة العاملين والموظفين على مستحقاتهم هذه الفترة.

ويأتي ذلك مع تعليق النشاط الرياضي في مصر بتلك الفترة بسبب انتشار فيروس كورونا حول العالم.

ونص البيان على الآتي:

أخبار متعلقة
بيان رسمي - المقاولون العرب يعلق كافة الأنشطة حتى منتصف أبريل مصير الدوري – المقاولون لـ في الجول: لو استمرت الأزمة يجب إلغاء الموسم بكل توابعه المقاولون لـ في الجول: نؤيد قرار تأجيل الدوري والجهاز الفني يضع خطة إعداد للفريق تقنية الفيديو تلعب دور البطولة في تعادل مثير بين المقاولون والجيش

"في إطار حرص منظومة نادي المقاولون العرب على التواجد في الصفوف الأولى دائما فيما يتعلق بالدور المجتمعي والتوعوي ومؤازرة كل التوجهات في الدولة للمساهمة في التصدي للآثار المترتبة على مجهودات مكافحة فيروس كورونا المستجد".

وأضاف "يعلن النادي عن قرار الجهاز الفني بقيادة عماد النحاس المدير الفني واللاعبين بتنازلهم عن نصف راتب الشهر للمساهمة في حصول كافة العاملين والموظفين على مستحقاتهم في هذه الفترة".

وتابع البيان "ويثمن مجلس إدارة النادي برئاسة محسن صلاح المبادرة الطيبة التي أصر عليها المدير الفني وكافة أفراد الجهاز الفني والإداري والطبي".

وأتم "متمنيا لمصرنا الحبيبة والعالم أجمع السلامة وزوال هذا الوباء سريعا".

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغط هــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغط هــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالمية اضغط هنا

طالع أيضا:

فريدة العسقلاني ولعبة الأسئلة.. إصابة قبل تصفيات الأولمبياد بيوم وصعوبة الكاميرون

أبو ريدة يكشف حقيقة الترشح لرئاسة الكاف

الكشف عن.. اقتراب مصر من التقدم لاستضافة كأس العالم 2030

فريدة عثمان من الحجر صحي تعلن التبرع لصندوق تحيا مصر "فيه ناس كتير أولى مني"

هل يفكر الإسماعيلي في تخفيض الوراتب؟

المقاولون العرب الدوري المصري فيروس كورونا
نرشح لكم
أخر الأخبار
مانشستر سيتي يعلن وفاة والدة جوارديولا بعد إصابتها بفيروس كورونا 7 دقيقة | أوروبا
خليك في البيت – ميدو طه ولعبة الأسئلة.. مدربي توقع فشلي وأحب اللعب جوار إسماعيل أحمد 18 دقيقة | رياضات أخرى
نجيب وأنسي ساويرس يكشفان تفاصيل مشروعات وخطط مستقبلية للقطاع الرياضي في مصر ساعة | مصر
كوبا يشتري ناديه البولندي لإنقاذه من الإفلاس ساعة | أوروبا
غريب في بلاد غريبة - علي غزال.. الغربة في الصين ساعة | مصر
خليك في البيت – مهاجم بايرن السابق ولعبة الأسئلة.. أفضل هدف سجله وأفضل مباراة ومنافسة بيبيتو وروماريو ساعة | أوروبا
المقاولون العرب يعلن تنازل الجهاز الفني واللاعبين عن نصف راتب الشهر من أجل الموظفين 2 ساعة | الدوري المصري
ماركا تكشف خطة برشلونة لضم لاوتارو مارتينيز 2 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نادر شوقي يكشف لـ في الجول تفاصيل تعثر تجديد فتحي مع الأهلي.. وفسخ وكالة اللاعب 2 مصدر في بيراميدز يكشف لـ في الجول: تفاصيل الاتفاق المبدئي مع فتحي.. وقيمة راتبه كل موسم 3 في الجول يكشف كواليس جلسة الـ5 ساعات بين فتحي ولجنة التخطيط في الأهلي 4 بعد رحيل إكرامي وعاشور وفتحي.. تعرف على ترتيب قادة الأهلي للموسم المقبل
قد ينال إعجابك