المقاولون العرب يعلن تنازل الجهاز الفني واللاعبين عن نصف راتب الشهر من أجل الموظفين

أعلن نادي المقاولون العرب في بيان رسمي تنازل الجهاز الفني واللاعبين عن نصف راتب الشهر للمساهمة في حصول كافة العاملين والموظفين على مستحقاتهم هذه الفترة.

ويأتي ذلك مع تعليق النشاط الرياضي في مصر بتلك الفترة بسبب انتشار فيروس كورونا حول العالم.

ونص البيان على الآتي:

"في إطار حرص منظومة نادي المقاولون العرب على التواجد في الصفوف الأولى دائما فيما يتعلق بالدور المجتمعي والتوعوي ومؤازرة كل التوجهات في الدولة للمساهمة في التصدي للآثار المترتبة على مجهودات مكافحة فيروس كورونا المستجد".

وأضاف "يعلن النادي عن قرار الجهاز الفني بقيادة عماد النحاس المدير الفني واللاعبين بتنازلهم عن نصف راتب الشهر للمساهمة في حصول كافة العاملين والموظفين على مستحقاتهم في هذه الفترة".

وتابع البيان "ويثمن مجلس إدارة النادي برئاسة محسن صلاح المبادرة الطيبة التي أصر عليها المدير الفني وكافة أفراد الجهاز الفني والإداري والطبي".

وأتم "متمنيا لمصرنا الحبيبة والعالم أجمع السلامة وزوال هذا الوباء سريعا".

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