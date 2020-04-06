المقاولون العرب يعلن تنازل الجهاز الفني واللاعبين عن نصف راتب الشهر من أجل الموظفين

الإثنين، 06 أبريل 2020 - 14:16

كتب : حامد وجدي

محمد سمير - المقاولون العرب - طنطا

أعلن نادي المقاولون العرب في بيان رسمي تنازل الجهاز الفني واللاعبين عن نصف راتب الشهر للمساهمة في حصول كافة العاملين والموظفين على مستحقاتهم هذه الفترة.

ويأتي ذلك مع تعليق النشاط الرياضي في مصر بتلك الفترة بسبب انتشار فيروس كورونا حول العالم.

ونص البيان على الآتي:

أخبار متعلقة
بيان رسمي - المقاولون العرب يعلق كافة الأنشطة حتى منتصف أبريل مصير الدوري – المقاولون لـ في الجول: لو استمرت الأزمة يجب إلغاء الموسم بكل توابعه المقاولون لـ في الجول: نؤيد قرار تأجيل الدوري والجهاز الفني يضع خطة إعداد للفريق تقنية الفيديو تلعب دور البطولة في تعادل مثير بين المقاولون والجيش

"في إطار حرص منظومة نادي المقاولون العرب على التواجد في الصفوف الأولى دائما فيما يتعلق بالدور المجتمعي والتوعوي ومؤازرة كل التوجهات في الدولة للمساهمة في التصدي للآثار المترتبة على مجهودات مكافحة فيروس كورونا المستجد".

وأضاف "يعلن النادي عن قرار الجهاز الفني بقيادة عماد النحاس المدير الفني واللاعبين بتنازلهم عن نصف راتب الشهر للمساهمة في حصول كافة العاملين والموظفين على مستحقاتهم في هذه الفترة".

وتابع البيان "ويثمن مجلس إدارة النادي برئاسة محسن صلاح المبادرة الطيبة التي أصر عليها المدير الفني وكافة أفراد الجهاز الفني والإداري والطبي".

وأتم "متمنيا لمصرنا الحبيبة والعالم أجمع السلامة وزوال هذا الوباء سريعا".

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغط هــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغط هــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالمية اضغط هنا

طالع أيضا:

فريدة العسقلاني ولعبة الأسئلة.. إصابة قبل تصفيات الأولمبياد بيوم وصعوبة الكاميرون

أبو ريدة يكشف حقيقة الترشح لرئاسة الكاف

الكشف عن.. اقتراب مصر من التقدم لاستضافة كأس العالم 2030

فريدة عثمان من الحجر صحي تعلن التبرع لصندوق تحيا مصر "فيه ناس كتير أولى مني"

هل يفكر الإسماعيلي في تخفيض الوراتب؟

المقاولون العرب الدوري المصري فيروس كورونا
نرشح لكم
أخر الأخبار
خيمة في الجول – ضياء السيد يكشف الفارق بين أجيال مصر التاريخية.. وما كان سيفعله في أزمة وردة 32 دقيقة | الدوري المصري
خيمة في الجول – ضياء السيد: محمد إبراهيم إضافة لـ الأهلي.. ومع عودة الدوري 50 دقيقة | الدوري المصري
محمد زيدان يكشف كواليس شجاره مع حسام غالي قبل أمم إفريقيا 2008 ساعة | مصر
مواعيد مباريات السبت 16-5-2020 والقنوات الناقلة.. عودة الدوري الألماني ساعة | أوروبا
محمد زيدان: تعجبت مما فعله أبو تريكة.. وجيلنا أقوى كثيرا من الجيل الحالي 2 ساعة | مصر
محامي التوأم لـ في الجول: المصري يطالبنا بـ 5 مليون جنيه 2 ساعة | الدوري المصري
تحت الأضواء – رضا سيكا لـ في الجول: رفضت الأهلي رغم طلب صالح سليم.. وهذا ما حدث في لقاء 6-1 2 ساعة | لعبة في الجول
تقارير: إنتر يتفق مع ميرتينز.. ومهلة لبيع بيريشيتش لـ بايرن ميونيخ 2 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رسميا - لاريسا يعلن رحيل عمرو وردة "لأسباب تأديبية خطيرة" 2 كواليس مثيرة عن أبو تريكة.. "نام في المسجد ومعه 750 ألف جنيه من الزمالك لأنه يريد الأهلي" 3 حوار في الجول - حفيظ دراجي: عن الأفضل في تاريخ مصر.. ونصيحة لـ صلاح ومحرز ونجم الجزائر القادر على تعويض فتحي 4 بيان جديد من رئيس لاريسا: هذه أسباب رحيل وردة
قد ينال إعجابك