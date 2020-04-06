ماركا تكشف خطة برشلونة لضم لاوتارو مارتينيز

وضع برشلونة المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز نجم إنتر ميلان ضمن أولوياته في موسم الانتقالات الصيفية المقبلة.

لاوتارو مارتينيز النادي : إنتر ميلان برشلونة

حيث يبحث النادي الكتالوني عن مهاجم جديد منذ فترة، مع بلوغ لويس سواريز 33 عامًا في يناير المقبل.

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن خطة برشلونة من أجل ضم المهاجم صاحب الـ22 عاما.

ويدرك برشلونة تماما أن مارتينيز هو الخيار المفضل، لكنه قلق من اهتمام الأندية الأوروبية الكبرى الأخرى مثل ريال مدريد ومانشستر سيتي، بينما يبذل إنتر قصارى جهده للحفاظ على المهاجم في إيطاليا.

ويستمر عقد المهاجم الأرجنتين مع إنتر حتى يونيو 2023 وحاول النيراتزوري بدء مفاوضات مع إغراء منح اللاعب زيادة في الراتب وربطه بالنادي لفترة أطول.

ورغم ذلك، كان مارتينيز مترددا في وضع توقيعه على العقد الجديد حيث يبدو أنه يدرك اهتمام برشلونة والأندية الأخرى ويفضل أن يقرر مستقبله بنفسه.

ويحرص برشلونة على إحضار مارتينيز إلى كامب نو منذ فترة، ويعتقد أن المهاجم مهتم بالانضمام، لكن الخوف من التورط في مزاد مع أندية كبيرة أخرى أوقف البلوجرانا من التحرك.

لكن يبدو أن الاهتمام بضم مارتينيز من الأندية الأخرى بدأ يقل، ليصبح برشلونة بمفرده.

في ريال مدريد، يبدو فلورنتينو بيريز حريصا على التعاقد مع إيرلنج هالاند من بروسيا دورتموند، وهناك حديث عن توجه لوكا يوفيتش إلى ألمانيا في صفقة مبادلة.

ويرى بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي أنه في وضع جيد مع مهاجميه جابرييل جيسوس وسيرجيو أجويرو.

لكن هناك أيضا اهتمام من مانشستر يونايتد وتشيلسي ويوفنتوس وباريس سان جيرمان الذين يتابعون اللاعب، لكن يعتقد برشلونة أن لديهم ميزة إذا اضطر مارتينيز لاتخاذ قرار.

وسيكونون قادرين على تقديم صفقة كبيرة له، مع فرصة اللعب مع مواطنه ليونيل ميسي أفضل لاعب في العالم.

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