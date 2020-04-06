ذا أثليتك: فيفا يدرس تمديد الموسم الحالي للسماح بإنهاء الدوريات في العالم

يستعد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للإعلان عن تمديد الموسم الحالي ٢٠١٩-٢٠٢٠ للسماح لروابطة الدوريات المختلفة باستكمال الموسم بعد انتهاء أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩". وذلك وفقا لتقرير نشره موقع ذا أثليتك.

وقال التقرير إن النافذة الصيفية للانتقالات وعقود اللاعبين سيتم مدها، وكل من ينتهي عقده يوم ٣٠ يونيو المقبل سيسمح له بالبقاء في ناديه حتى نهاية الموسم الجاري.

ويأمل فيفا في أن تكون تلك الخطط كافية للسماح لكل دولة حول العالم بإنهاء مسابقاتها المحلية حينما يجدون أنه من الآمن فعل ذلك.

وأشار التقرير إلى أن لعب المباريات بدون جماهير أو على أراض محايدة فكرة مطروحة تحت دائرة الضوء، من أجل السماح بإنهاء الموسم الحالي كما يجب، في حين أن بعض الدوريات أبدت التزامها التام بلعب مبارياتها أمام جماهير حينما يكون الأمر ممكنا.

مسابقات كرة القدم حول العالم توقفت في معظم الدول، خاصة أوروبا، مع معاناة كوكب الأرض لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

فيروس كوورنا أصاب مليون و٢٧٦ ألفا و١١٧ شخصا وتسبب في وفاة ما يقرب من ٧٠ ألف شخص، فيما تعافى منه ٢٦٤ ألف و٤٨ شخصا.

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