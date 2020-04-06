بعد 100 يوم.. منتخب الإمارات ينفصل عن يوفانوفيتش

الإثنين، 06 أبريل 2020 - 12:19

كتب : FilGoal

الإمارات - كأس آسيا 2019

أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم يوم الإثنين إنهاء تعاقده مع المدرب الصربي إيفان يوفانوفيتش المدير الفني للمنتخب.

وأفاد الاتحاد الاماراتي عبر حسابه الرسمي على تويتر بتوجيه الشكر للمدرب الصربي.

لم يمر على تعاقده المنتخب الإماراتي مع يوفانوفيتش سوى نحو 100 يوم.

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القرار جاء بناء على توصية لجنة المنتخبات والشؤون الفنية باتحاد الكرة برئاسة يوسف السهلاوي، النائب الثاني لرئيس الاتحاد رئيس اللجنة.

الاتحاد الإماراتي تعاقد مع يوفانوفيتش في ديسمبر الماضي بعقد لمدة 6 أشهر فقط لقيادة الأبيض خلال تصفيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

نشاط كرة القدم في الإمارات والعالم أجمع متوقف منذ الشهر الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا مما أدى إلى تأجيل مباريات تصفيات كأس العالم 2022 في كل القارات.

ويحتل المنتخب الإماراتي المركز الرابع في مجموعته بتصفيات آسيا لمونديال 2022، برصيد 6 نقاط مبتعدا بفارق 5 نقاط عن منتخب فيتنام المتصدر.

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