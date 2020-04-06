أبو ريدة: الاستقالة بعد الخروج من كأس الأمم موقف أدبي.. ولا يمكن منع إعلامي من الترشح باتحاد الكرة

قال هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة المصري السابق إن استقالة الاتحاد بعد خروج مصر من كأس الأمم ٢٠١٩ أمام جنوب إفريقيا كان موقفا أدبيا، كما أثنى على عمل اللجنة الخماسية التي تدير شؤون الاتحاد.

وصرح أبو ريدة خلال استضافته عبر قناة أون تايم سبورتس: "كان يجب أن نتقدم بالاستقالة فهو موقف أدبي، لأن الخروج المبكر كان صدمة لنا جميعا في ظل تنظيم رائع للبطولة، كنت محبطا للغاية وفي اليوم التالي للاستقالة كنت أتجول بالملاعب لتفادي أي خطأ بالتنظيم لا يليق بدولة كبيرة مثل مصر".

وأضاف "اللجنة الخماسية تعمل في ظروف صعبة جدا، هناك خبرات ووجوه جديدة، لكن لديهم طموح الشباب والرغبة في عطاء أكبر ويجب أن يجدوا المساعدة من مسؤولي الأندية والجماهير وأتمنى لهم التوفيق".

وتابع "سعيد بالسعي لتطبيق تقنية الفيديو في مصر، لابد من إعداد جيد، فهو يتطلب 6 أشهر للتدريب عليه حتى لا يتصور البعض أنه تطبيقه سهل".

وتطرق هاني أبو ريدة لعدة ملفات تخص الانتخابات القادمة لاتحاد الكرة، مؤكدا "لم أشارك في تعديل اللائحة حتى الآن، لكن لن تمرر أي لائحة دون موافقة الجمعية العمومية فاللوائح متغيرة، فهي تتعدل في الاتحاد الدولي سنويا، ولا يمكن أن تتحكم لائحة في مستقبل كرة القدم بأي دولة، وجهات النظر يجب ألا تكون جامدة".

وبشأن موقفه من تقليص أعضاء الجمعية العمومية، أوضح "هناك اتجاه من الاتحاد الدولي بأنه ليس من المقبول أن يكون 70% من المتحكمين في مصير الأمور الفنية أندية من الدرجة الثالثة، بالطبع نحترم الجميع وكلهم داخل المنظومة لأنهم يمارسون العمل الرياضي بصرف النظر عن إدراجهم في الجمعية العمومية من عدمه".

كما أوضح هاني أبو ريدة موقفه بشأن منع الإعلاميين من الترشح في انتخابات اتحاد الكرة، مضيفا "لا يوجد ما يسمى بند الإعلاميين من وجهة نظري، ولا يمكن لأحد أن يمنع الإعلامي من الترشح، أنا مع السماح وليس الحظر، بشرط ألا يكون العمل الإعلامي يمنح لصاحبه ميزة أو يكون به تضارب مصالح، ولا غضاضة بالنسبة لي بشأن بند 8 سنوات من عدمه".

وأتم أبو ريدة تصريحاته في هذا الشأن "انتخاب نائب الرئيس من الجمعية العمومية هو الخطوة الأفضل، ولابد من وجوه جديدة، في الانتخابات الأخيرة حزنت لخسارة وائل جمعة".

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