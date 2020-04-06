حبيبة مرزوق لـ في الجول: تأجيل الأولمبياد قرار صائب من كافة النواحي.. دجلة يتابع تدريباتنا "أونلاين"

الإثنين، 06 أبريل 2020 - 11:17

كتب : محمد سمير

حبيبة مرزوق - الجمباز الإيقاعي

ترى حبيبة مرزوق لاعبة الجمباز الإيقاعي أن تأجيل أولمبياد طوكيو لمدة عام هو قرار صائب جدا من كافة النواحي.

وقررت اللجنة الدولية الأولمبية تأجيل أولمبياد طوكيو حتى صيف 2021 بسبب تفشي فيروس كورونا في العالم.

وقالت حبيبة مرزوق لـ FilGoal.com: "أرى أن قرار تأجيل الأولمبياد هو قرار صائب جدا في ذلك التوقيت".

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وتابعت "فمن الناحية الرياضية يمنحنا فرصة ووقت كاف لتكثيف التدريبات وتحسين الأداء البدني والرياضي لمستوى أعلى".

وشددت "ذلك يؤهلنا لتحقيق أعلى نتائج في السنة المقبلة".

وأضافت حبيبة مرزوق "ومن الناحية الصحية فيعتبر القرار الآمن من أجل صحتنا كلاعبين وصحة أسرنا وجميع المشاركين في هذا الحدث".

وعن تدريباتها في الظروف الحالية قالت حبيبة: "في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا وتطبيق حظر التجوال، تتابع إدارة وادي دجلة تدريباتي الخاصة أونلاين".

وأوضحت "يتم التواصل بشكل دوري لمناقشة مستجدات الوضع التدريبي واستكمل تدريباتي أونلاين مع مدربتي الخاصة من أجل الحفاظ على مستوى لياقتي البدنية".

وأتمت تصريحاتها "أتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين وانتهاء أزمة فيروس كورونا من العالم".

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