رئيس اتحاد الكرة السابق: تضامن اللاعبين أجبرنا على منح وردة فرصة جديدة

الإثنين، 06 أبريل 2020 - 11:04

كتب : FilGoal

باهر المحمدي - مصر - الكونغو الديمقراطية

تحدث هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي للاتحادين الدولي والإفريقي لكرة القدم ورئيس اتحاد الكرة السابق، عن أزمة عمرو وردة لاعب المنتخب الوطني خلال فعاليات كأس أمم إفريقيا 2019.

عمرو وردة

النادي : لاريسا

مصر

وقال أبو ريدة في تصريحات تلفزيونية: "أبلغني الجهاز الفني للمنتخب بقرار استبعاد وردة، وأبلغتهم بدعمي للقرار بناء على ما تم عرضه علي من أسباب".

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وأضاف "ذهبت المعسكر، فوجدت كل لاعبي المنتخب متضامنين في طلب عودة اللاعب، وفي وجود السيد وزير الرياضة، وطلب محمد صلاح منحه فرصة ثانية".

أبو ريدة أتبع "اللاعبون أشاروا لعدم صحة المعلومة الأولى بأن الواقعة تمت خلال المعسكر الحالي، وأنها منذ فترة طويلة سابقة".

وأتم "تكاتفوا وطالبوني بالتعامل بروح الأب. فكانت الموافقة على طلبهم لعدم تفكك المنتخب وضرب الروح المعنوية للاعبين خلال بطولة مهمة، ولإنهاء التوتر بينهم وبين الجهاز الفني خلال مرحلة صعبة جدا من البطولة".

منتخب مصر ودع بطولة أمم إفريقيا 2019 على أرضه أمام جنوب إفريقيا في دور الـ16.

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