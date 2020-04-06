أبو ريدة: وصلنا كأس العالم بعد غياب 28 عاما.. فكيف يكون اتحاد فاشل؟

رد هاني أبو ريدة الرئيس السابق للاتحاد المصري لكرة القدم، على ما يقال بأن الاتحاد السابق كان فاشلا.

وقال أبو ريدة في تصريحات تليفزيونية: "كنت أول من تقبل النقد والغضب الجماهيري للخروج المبكر من كأس الأمم الأخيرة وتقدمت باستقالتي.

وتابع "مستوى المنتخب المصري لم يكن يؤهله للفوز بالبطولة، لكن هذا اتهام مجحف يقضي على طموح أي أحد آخر للعمل والإنجاز.

رئيس الاتحاد السابق أتبع "منتخب مصر غاب عن كأس الأمم 3 مرات متتالية، ومعنا، المنتخب تأهل لكأس الأمم ولعب النهائي على كأس البطولة، ووصل كأس العالم بعد غياب 28 سنة في إنجاز عظيم كان مطلبا شعبيا وجماهيريا وتحقق بمجهود جبار".

وواصل "المنتخب الأولمبي تم إعداده على مدار سنتين للفوز ببطولة إفريقيا والتأهل للأوليمبياد مع شوقي غريب ونجحوا في ذلك بالفعل، لذلك فالاتهام بالفشل في غير محله".

وأتم "قد توجد أخطاء، لكن لا يمكن اختزالها في كلمة فشل. ما تحقق إنجاز بكل المقاييس".

منتخب مصر تأهل لكأس العالم 2018 في روسيا بعد غياب عن المشاركة 28 عاما.

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