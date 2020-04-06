الشناوي: لاعبو بيراميدز لم يعترضوا على الخصم من رواتبهم لمساعدة المتضررين من كورونا

كشف أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز أن لاعبي فريقه اعتادوا على المبادرات والأعمال الخيرية.

أحمد الشناوي النادي : بيراميدز بيراميدز

وصرح الشناوي عبر برنامج الماتش بقناة صدى البلد "تعودنا في النادي القيام بأعمال خيرية من حين لآخر من خلال تبرعات مالية غير رسمية".

وأوضح "أما التبرع بـ500 وحدة طبية فهو مبادرة رسمية من نادي بيراميدز، وسعداء بها".

وكشف "خلال الفترة القادمة، هناك تحرك من اللاعبين في أكثر من مجال مثل مساعدة لاعبي القسمين الثاني والثالث والمتضررين من توقف أعمالهم بخصم نسب متفاوتة من متسحقاتنا".

وتابع "لقد جلس اللاعبون سويا، واتفقنا على خصم نسبة من المكافآت ولم يعترض أحد أو يرفض هذه المبادرة، ننتظر فقط صرف إدارة النادي لمستحقاتنا".

وأتم الحارس الدولي تصريحاته "الظروف الحالية لا تسمح بالحديث عن أي أمور تخص كرة القدم، نحن في ظروف صعبة على الكل من أندية ولاعبين والبلد بأكملها".

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